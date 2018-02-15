В должность первого заместителя директора департамента образования и науки Курганской области в четверг, 15 февраля, вступил Эдуард Абрамов. Он ознакомился с кругом вопросов, входящих в его компетенцию, и пообещал, что будет добросовестно исполнять свои обязанности.
Абрамова коллективу представил исполняющий обязанности руководителя департамента образования и науки Хмелев, отметив, что с 15 февраля заместителем директора — начальником управления общего образования утвержден Андрей Кочеров. В свою очередь, Татьяна Иликпаева останется исполнять обязанности заместителя — начальника отдела оценки качества образования, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.
Абрамов родился в Кургане 17 мая 1974 года. Окончил Курганский государственный педагогический институт и аспирантуру Курганского государственного университета. Имеет степень кандидата биологических наук и звание доцента. Он является автором свыше 250 научных работ.
Ранее стало известно, что руководство департамента сменилось после скандала с учителями из Звериноголовского района. Из-за невыплаченной стимулирующей надбавки они грозили забастовкой, а также записали видеообращение к Путину.