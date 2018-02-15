{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 70,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
14 февраля 2018
Главные новости Курганской области
14:43  15 февраля 2018 1

«Министр», назначенный после скандала с зарплатой учителей в Зауралье, представил первого заместителя

Пресс-конференция Александра Васильева Курган, абрамов эдуард
Абрамов уже вступил в должностьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В должность первого заместителя директора департамента образования и науки Курганской области в четверг, 15 февраля, вступил Эдуард Абрамов. Он ознакомился с кругом вопросов, входящих в его компетенцию, и пообещал, что будет добросовестно исполнять свои обязанности.

Абрамова коллективу представил исполняющий обязанности руководителя департамента образования и науки Хмелев, отметив, что с 15 февраля заместителем директора — начальником управления общего образования утвержден Андрей Кочеров. В свою очередь, Татьяна Иликпаева останется исполнять обязанности заместителя — начальника отдела оценки качества образования, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

Абрамов родился в Кургане 17 мая 1974 года. Окончил Курганский государственный педагогический институт и аспирантуру Курганского государственного университета. Имеет степень кандидата биологических наук и звание доцента. Он является автором свыше 250 научных работ.

Ранее стало известно, что руководство департамента сменилось после скандала с учителями из Звериноголовского района. Из-за невыплаченной стимулирующей надбавки они грозили забастовкой, а также записали видеообращение к Путину.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров