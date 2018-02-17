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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:59  17 февраля 2018 0

В американском городе поставят памятник советским летчикам. ФОТО

При перегоне «Каталин» погибли 11 советских пилотовФото: wikipedia.org

В городе Элизабет-Сити (штата Северная Каролина) появится памятник советским пилотам. В годы Второй Мировой войны здесь проходили обучение экипажи гидросамолетов «Каталина», поставлявшихся по ленд-лизу в СССР. Идею установки монумента единогласно поддержал городской совет.

«Думаю, монумент будет установлен осенью 2018 года, до 1 декабря», — цитирует мэра Рика Кинг агентство Nation news. Эти слова Кинг произнес на торжественной церемонии в Норфолке, во время которой американцы почтили память похороненных здесь русских моряков. «Это прекрасная вещь, мы все были солидарны», — добавил он.

Памятник будет представлять из себя бронзовую скульптурную композицию: гидросамолет и три военных летчика — советский, американский и канадский. В США его доставят из России. Также гранитная мемориальная плита появится на базе Береговой охраны США, где в 1944—1945 годах функционировал учебный центр. Представители американских силовых структур выразили готовность оказать все необходимое содействие, пояснили также «URA.RU» в пресс-службе Минобороны России.

Так будет выглядеть памятник в Элизабет-сити
Фото: пресс-служба МО России

Гидросамолет PBY-5A Catalina использовался странами антигитлеровской коалиции как патрульный, противолодочный и спасательный самолет. В Советском Союзе «Каталины» получили высокую оценку на Тихоокеанском и, особенно, Северном флоте — последний обеспечивал проводку морских конвоев с грузами из США и Канады. Гриф секретности с операции «Зебра», в рамках которой «Каталины» перегоняли из США в СССР, был снят только в 2007 году.

Владимир Васин
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