В городе Элизабет-Сити (штата Северная Каролина) появится памятник советским пилотам. В годы Второй Мировой войны здесь проходили обучение экипажи гидросамолетов «Каталина», поставлявшихся по ленд-лизу в СССР. Идею установки монумента единогласно поддержал городской совет.
«Думаю, монумент будет установлен осенью 2018 года, до 1 декабря», — цитирует мэра Рика Кинг агентство Nation news. Эти слова Кинг произнес на торжественной церемонии в Норфолке, во время которой американцы почтили память похороненных здесь русских моряков. «Это прекрасная вещь, мы все были солидарны», — добавил он.
Памятник будет представлять из себя бронзовую скульптурную композицию: гидросамолет и три военных летчика — советский, американский и канадский. В США его доставят из России. Также гранитная мемориальная плита появится на базе Береговой охраны США, где в 1944—1945 годах функционировал учебный центр. Представители американских силовых структур выразили готовность оказать все необходимое содействие, пояснили также «URA.RU» в пресс-службе Минобороны России.
Гидросамолет PBY-5A Catalina использовался странами антигитлеровской коалиции как патрульный, противолодочный и спасательный самолет. В Советском Союзе «Каталины» получили высокую оценку на Тихоокеанском и, особенно, Северном флоте — последний обеспечивал проводку морских конвоев с грузами из США и Канады. Гриф секретности с операции «Зебра», в рамках которой «Каталины» перегоняли из США в СССР, был снят только в 2007 году.