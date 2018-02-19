Шансонье из Москвы найден мертвым в собственной ванной

23:00 19 февраля 2018 4

Предположительно, убийцей певца стал его сожитель Фото: Петр Гара, «ВКонтакте»

В Москве произошло жестокое убийство певца Петра Гары. Он перестал выходить на связь 14 февраля, а спустя пять дней его тело с ножевыми ранениями обнаружили в его собственной ванной.

Тело Петра Гары было облито хлоркой, сообщает портал Life.ru. Певцу нанесли семь проникающих ранений. Известно, что певец снимал квартиру в Отрадном вместе со своим другом и, по предварительной информации, сожителем Русланом. Именно его полицейские подозревают в убийстве, отмечает телеканал 360 со ссылкой на источник. В квартире также нашли множество следов борьбы. Предполагаемый убийца певца объявлен в розыск, ведется следствие.

Судя по странице Петра Гары в социальной сети «ВКонтакте», он был довольно популярен у определенного круга слушателей. В феврале и марте Гара планировал выступить с концертами в Москве и Санкт-Петербурге.