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21 февраля 2018
16:45  21 февраля 2018 2

Сечин ответил на слухи о романе с известным дизайнером

Игорь Сечин опроверг слухи о его новой избранницеФото: kremlin.ru

Глава крупной госкорпорации Игорь Сечин ответил на слухи о его романе с дизайнером Ульяной Сергеенко. Сечин опроверг информацию, которая распространилась в российских СМИ.

«Относясь с большим уважением к дизайнеру Ульяне Сергеенко, с которой я не знаком, хочу обратиться к редакции „Сплетника“ словами одного киноперсонажа: „Огласите, пожалуйста, весь список“», — заявил Игорь Сечин изданию Esquire. Таким образом он опроверг слухи об отношениях с дизайнером.

Информация о романе Сечина и Сергеенко накануне была опубликована порталом spletnik.ru, который, к слову, относится к издательской группе Forward Media Group, возглавляемой Полиной Дерипаска. В своем материале журналисты ссылались на бывшую жену пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и некий источник, близкий к Кремлю. Сама Ульяна Сергеенко информацию о романе с Сечиным не подтвердила.

Дарья Корчак
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