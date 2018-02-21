{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
20 февраля 2018
18:22  21 февраля 2018 4

На «Уралвагонзаводе» составили список сотрудников, готовых идти на войну

Клипарт, всего понемногу, увз, уралвагонзавод
Такие переклички на заводе проводят реуглярноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудников Уралвагонзавода разделили на две категории: тех, кого в случае войны призовут в армию, и тех, кто останется на производстве. Информация о составлении списков появилась на форуме E1.

Получить оперативный комментарий на УВЗ нашему агентству не удалось. На производстве попросили отправить им запрос. Источник «URA.RU» в гордуме Нижнего Тагила, непосредственно связанный с заводом, посоветовал не поднимать панику.

«Такие списки составляются регулярно. Это не собственная инициатива завода. Существует федеральный закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ“. Предприятия обязаны составлять списки тех, кто подлежит мобилизации в первую очередь, и передавать эти сведения в военкоматы, чтобы они актуализировали свои данные», — пояснил собеседник.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров