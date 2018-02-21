На «Уралвагонзаводе» составили список сотрудников, готовых идти на войну

18:22 21 февраля 2018 4

Такие переклички на заводе проводят реуглярно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудников Уралвагонзавода разделили на две категории: тех, кого в случае войны призовут в армию, и тех, кто останется на производстве. Информация о составлении списков появилась на форуме E1.

Получить оперативный комментарий на УВЗ нашему агентству не удалось. На производстве попросили отправить им запрос. Источник «URA.RU» в гордуме Нижнего Тагила, непосредственно связанный с заводом, посоветовал не поднимать панику.

«Такие списки составляются регулярно. Это не собственная инициатива завода. Существует федеральный закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ“. Предприятия обязаны составлять списки тех, кто подлежит мобилизации в первую очередь, и передавать эти сведения в военкоматы, чтобы они актуализировали свои данные», — пояснил собеседник.