В Югре бушует эпидемия, в школах продлевают карантин

12:38 22 февраля 2018 3

Уровень заболеваемости вырос еще почти в полтора раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четверг, 22 февраля, в ряде муниципалитетов ХМАО будет приниматься решение о продлении карантина в школах, введенного из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Эпидемический порог превышен, например, в Сургутском районе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе муниципалитета.

Несмотря на введение карантина во всех школах района, уровень заболеваемости вырос еще почти в полтора раза. Схожая ситуация наблюдается и в других крупных городах и районах Югры. В каждом случае решение будет приниматься индивидуально на заседаниях местных санитарно-противоэпидемических комиссий. Предполагается, что карантин продлят также в Ханты-Мансийске и Сургуте. В Нефтеюганске вынужденные каникулы закончатся не раньше 26 февраля.

Как ранее сообщало «URA.RU», из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в ХМАО закрыты почти 100 школ, а также местные колонии. В регионе растет количество заболевших гриппом, в том числе и вирусом A/H1N1, более известном, как «свиной грипп».