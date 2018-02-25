Павел Дацюк лишился мечты после победы на Олимпиаде

14:48 25 февраля 2018 11

Дацюк стал седьмым россиянином, вошедшим в Тройной золотой клуб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Капитан сборной России по хоккею, уроженец Свердловской области Павел Дацюк заявил, что победа на Олимпиаде была его мечтой. Спортсмен дал журналистам комментарий сразу после финала с Германией, в котором россияне выиграли со счетом 4:3.

«Мечта сбылась, мы стали олимпийскими чемпионами. И теперь у меня нет мечты», — признался 39-летний форвард «Ленте.ру».

С золотой медалью Олимпиады Дацюк стал седьмым россиянином, вошедшим в Тройной золотой клуб (победа на Олимпийский играх, в Кубке Стэнли и на чемпионате мира).

25 февраля российские хоккеисты в сложнейшем финале Олимпиады обыграли немцев. Матч завершился в овертайме, решающую шайбу забросил нападающий Кирилл Капризов.