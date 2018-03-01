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01 марта 2018
15:54  01 марта 2018 2

Противник соцсетей патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram. «Уязвим и греховен»? ‍

Патриарх Кирилл в Кургане на церемонии освящения закладного камня Троицкого храма, православие, патриарх, патриарх кирилл
Патриарх решил рассказать в соцсетях о «неформальных моментах»Фото: Александр Кадников © URA.RU

У патриарха Московского и всея Руси Кирилла появился аккаунт в Instagram под названием «День патриарха». В нем обещают публиковать «неформальные моменты» из жизни священнослужителя.

«Не все фотографии и видео входят в альбомы на официальном сайте Московской патриархии, многие моменты служения патриарха остаются за кадром. Интересные, неформальные фотографии и ролики теперь будут появляться в Instagram», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря патриарха, священника Александра Волкова. Неформальный аккаунт dayofpatriarch в соцсети появился в среду, 29 февраля. У ресурса пока 200 подписчиков, две публикации, отмечает Nation News. В одном посте размещено видео, где у священника болгарские журналисты берут интервью, вторая публикация — фотография самого патриарха.

скрин с Instagram

Священнослужитель раньше резко критиковал соцсети. Патриарх Московский и всея Руси сравнил общение в социальных сетях с ярмаркой тщеславия. Священник заявлял, что люди пользующиеся — «уязвимы и греховны», и призвал пользователей уважительно относиться друг к другу.

Создатель международного сетевого проекта «Батюшка онлайн» Надежда Земскова сообщила RT о запуске ресурса «Матушка онлайн». Ресурс должен объединить жен священнослужителей со всего мира.

Наталья Михалева
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