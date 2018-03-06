Украина стала главным покупателем товаров из Крыма

22:24 06 марта 2018 0

Конфликт с Москвой не мешает Украине закупать крымские товары Фото: depositphotos.com © URA.RU

Основными покупателями крымской продукции за рубежом за девять месяцев 2017 года стали Украина, Индия и Китай. Такие данные озвучила глава Крымстата Ольга Балдина.

По данным управления статистики Крыма, в 2017 году торговый баланс региона остался отрицательным: ввезено на 23 процента больше продукции, чем экспортировано в другие страны. Доля товаров, отправленных на Украину, составила 30 процентов. Также солидная часть крымской продукции пользуется популярностью в Италии и Белоруссии. Как уточнила глава Крымстата, в основном полуостров торгует продуктами химической промышленности и машиностроения. В частности, продукцией завода «Титан».

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказалось подавляющее число жителей полуострова. Руководство Украины рассматривает территорию Крыма как «временно оккупированную» и обвиняет Москву в незаконном захвате региона.