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07 марта 2018
06 марта 2018
14:09  07 марта 2018 5

Строительство «моста Ротенбергов» в ХМАО заморожено. Власти ждут письма из Москвы

Клипарты. Сургут , колонна, пробка, мост через обь
Сургутский мост через Обь пока остается единственной транспортной артерией, связывающей север и остальную часть РоссииФото: Алексей Андронов © URA.RU

В Югре приостановлена реализация проекта «Строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе». Об этом стало известно по итогам заседания проектного комитета правительства ХМАО.

Сейчас в правительстве ждут ответа из Министерства транспорта РФ. В письме Минтранса должен быть ответ на вопрос, возможно ли построить мост в Югре, включив его в состав перспективного транспортного коридора Москва — Тюмень — Сургут — Салехард. Вице-губернатор Дмитрий Шаповал заверил, что ответ должен быть положительным, а само письмо из министерства ожидается в марте.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Сургутском районе планируется построить новый мостовой переход через Обь. Приблизительная стоимость объекта — до 40 млрд рублей, и до сих пор не ясно, из какого бюджета будут выделяться деньги. Рассматривался вариант с концессией, также предполагалось что обязательства может взять на себя округ. Также предлагалось, что стройка может софинансироваться за счет средств системы «Платон», но конкретные договоренности пока не достигнуты.

Новый мост через Обь получил неформальное название «мост Ротенбергов». Первоначально заявлялось, что возводить объект будет АО «Мостострой 11», которое, по данным СМИ, косвенно связано со структурами Аркадия и Бориса Ротенбергов. Официального подтверждения этим сведениям нет.

Антон Степыгин
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