Советник уволенного экс-мэра из ХМАО нашел работу раньше бывшего шефа

Советник уволенного экс-мэра Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрия Горбунова Сергей Хлыстов нашел работу раньше бывшего шефа. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал, что покинув муниципалитет после увольнения градоначальника, Хлыстов решил не возвращаться в родной Лангепас, а осел в соседнем Нефтеюганске и получил должность председателя комитета по физкультуре и спорту.
«Новый мэр Юрий Чекунов продолжает борьбу с командой теневого мэра — депутата думы ХМАО Степана Пыталева. И пытается заменить его ставленников в мэрии не связанными с ним фигурами. Хлыстов пока еще не примкнул ни к одному из местных кланов и осваивается в должности», — отмечает инсайдер.
Информация о назначении Хлыстова опубликована на сайте администрации. «Я подал документы, заполнил анкеты и устроился на работу. Планирую очень большое внимание уделить строительству нового спорткомплекса для наших акробатов, а также провести срез общественного мнения, чтобы узнать, что требуется жителям», — прокомментировал чиновник.
Сергей Хлыстов ранее работал советником экс-мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова, с которым вместе пришел из Лангепаса и уволился после отставки шефа. Хлыстов был единственным чиновником, согласившимся войти в команду Горбунова, и проработал в администрации города несколько месяцев.
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