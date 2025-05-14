14 мая 2025

Советник уволенного экс-мэра из ХМАО нашел работу раньше бывшего шефа

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший советник экс-мэра Пыть-Яха нашел работу в соседнем городе
Бывший советник экс-мэра Пыть-Яха нашел работу в соседнем городе Фото:

Советник уволенного экс-мэра Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрия Горбунова Сергей Хлыстов нашел работу раньше бывшего шефа. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал, что покинув муниципалитет после увольнения градоначальника, Хлыстов решил не возвращаться в родной Лангепас, а осел в соседнем Нефтеюганске и получил должность председателя комитета по физкультуре и спорту.

«Новый мэр Юрий Чекунов продолжает борьбу с командой теневого мэра — депутата думы ХМАО Степана Пыталева. И пытается заменить его ставленников в мэрии не связанными с ним фигурами. Хлыстов пока еще не примкнул ни к одному из местных кланов и осваивается в должности», — отмечает инсайдер.

Информация о назначении Хлыстова опубликована на сайте администрации. «Я подал документы, заполнил анкеты и устроился на работу. Планирую очень большое внимание уделить строительству нового спорткомплекса для наших акробатов, а также провести срез общественного мнения, чтобы узнать, что требуется жителям», — прокомментировал чиновник.

Сергей Хлыстов ранее работал советником экс-мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова, с которым вместе пришел из Лангепаса и уволился после отставки шефа. Хлыстов был единственным чиновником, согласившимся войти в команду Горбунова, и проработал в администрации города несколько месяцев.

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Советник уволенного экс-мэра Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрия Горбунова Сергей Хлыстов нашел работу раньше бывшего шефа. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал, что покинув муниципалитет после увольнения градоначальника, Хлыстов решил не возвращаться в родной Лангепас, а осел в соседнем Нефтеюганске и получил должность председателя комитета по физкультуре и спорту. «Новый мэр Юрий Чекунов продолжает борьбу с командой теневого мэра — депутата думы ХМАО Степана Пыталева. И пытается заменить его ставленников в мэрии не связанными с ним фигурами. Хлыстов пока еще не примкнул ни к одному из местных кланов и осваивается в должности», — отмечает инсайдер. Информация о назначении Хлыстова опубликована на сайте администрации. «Я подал документы, заполнил анкеты и устроился на работу. Планирую очень большое внимание уделить строительству нового спорткомплекса для наших акробатов, а также провести срез общественного мнения, чтобы узнать, что требуется жителям», — прокомментировал чиновник. Сергей Хлыстов ранее работал советником экс-мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова, с которым вместе пришел из Лангепаса и уволился после отставки шефа. Хлыстов был единственным чиновником, согласившимся войти в команду Горбунова, и проработал в администрации города несколько месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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