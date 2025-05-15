Директор художественного музея ХМАО Кондрашина ушла в отставку

Кондрашина возглавляла художественный музей с 2022 года
Елена Кондрашина покинула должность директора государственного художественного музея ХМАО. Об этом журналисту URA.RU сообщили в самом культурном учреждении.
«С сегодняшнего Кондрашина Елена Викторовна не является директором музея», — ответили журналисту по телефонному звонку в приемной. Экс-руководитель на связь с агентством не вышла.
Кондрашина возглавляла музей с 2022 года. Она переехала в Ханты-Мансийск из города Клин Московской области, где работала директором местного музейного-туристического центра.
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