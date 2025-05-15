В первой половине дня, 16 мая в Сургуте (ХМАО) будут перекрыты несколько участков центральных улиц на время проведения эстафеты факела «Огонь жизни». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своем официальном сайте.
«На период проведения всероссийской эстафеты факела „Огонь жизни“ будет производиться перекрытие движения автотранспорта с 09:00 до 12:00 часов 16.05.2025. Пересечения улицы Университетской и проспекта Ленина до пересечения улицы Университетской с улицы Маяковского», — сообщает мэрия на своем сайте.
Эстафета факела «Огонь жизни» — акция доноров костного мозга. Она пройдет на Центральной городской площади с 10:00 до 12:00. Принять участие могут желающие от 18 до 35 лет.
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