Центральные улицы Сургута перекроют на время проведения донорской акции. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дороги в Сургуте будут перекрыты на время проведения донорской акции 16 мая
Дороги в Сургуте будут перекрыты на время проведения донорской акции 16 мая Фото:

В первой половине дня, 16 мая в Сургуте (ХМАО) будут перекрыты несколько участков центральных улиц на время проведения эстафеты факела «Огонь жизни». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своем официальном сайте.

«На период проведения всероссийской эстафеты факела „Огонь жизни“ будет производиться перекрытие движения автотранспорта с 09:00 до 12:00 часов 16.05.2025. Пересечения улицы Университетской и проспекта Ленина до пересечения улицы Университетской с улицы Маяковского», — сообщает мэрия на своем сайте.

Эстафета факела «Огонь жизни» — акция доноров костного мозга. Она пройдет на Центральной городской площади с 10:00 до 12:00. Принять участие могут желающие от 18 до 35 лет.

Центральные улицы перекроют в первой половине дня 16 мая
Центральные улицы перекроют в первой половине дня 16 мая
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первой половине дня, 16 мая в Сургуте (ХМАО) будут перекрыты несколько участков центральных улиц на время проведения эстафеты факела «Огонь жизни». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своем официальном сайте. «На период проведения всероссийской эстафеты факела „Огонь жизни“ будет производиться перекрытие движения автотранспорта с 09:00 до 12:00 часов 16.05.2025. Пересечения улицы Университетской и проспекта Ленина до пересечения улицы Университетской с улицы Маяковского», — сообщает мэрия на своем сайте. Эстафета факела «Огонь жизни» — акция доноров костного мозга. Она пройдет на Центральной городской площади с 10:00 до 12:00. Принять участие могут желающие от 18 до 35 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...