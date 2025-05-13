Общественник Владислав Брылеев, экс-глава «Молодой гвардии» «Единой России» Сургута, о, настаивает, что попытка запустить в автоколонну мужчину из Лянтора с флагом «Рожденный в СССР» — провокация, а в комментариях отметились украинские спецслужбы, которые создали коллаборацию с сектантами-экстремистами из запрещенного в России движения «Граждане СССР»*. Все это активист написал в соцсетях в защиту главы комитета по внуполу мэрии Сургута Андрея Саликова, который стал фигурантом федерального скандала, не допустив к участию в автопробеге «Бессмертный автополк» жителя соседнего города с флагом, на котором была советская символика.
«Обратите внимание, что среди активных комментаторов как раз есть адепты этой самой экстремистской организации, а также сотрудников ЦИПсО (Центр психологической и информационной войны Украины — прим. URA.RU), которые и раздули из Лянторской „мухи“ целого федерального „слона“. С Андреем Николаевичем [Саликовым] знаком довольно давно. Знаю его как очень рассудительного и спокойного человека. Здесь же он стал жертвой явной провокации. Кто знает его реальную деятельность, никогда бы не позволил себе думать о нём как о предателе и уж тем более человеке злоупотребляющем властью», — опубликовал Брылеев на своей странице «Вконтакте».
Через несколько часов он отредактировал текст и удалил фразу про участие украинских спецслужб. В финальной редакции в публикации остались только адепты-экстремисты.
В беседе с журналистом URA.RU Брылеев пояснил, как ему удалось определить сектантов и сотрудников иностранного спецподразделения. Он сообщил, что, покинув пост в МГЕР, примкнул к кибердружинникам, и по роду своей деятельности может определяет принадлежность того или иного аккаунта к запрещенным организациям. «В комментариях городских сообществ эту тему раздували иногородние аккаунты, в которых был запрещенный контент и сообщения о том, что России как государства не существует, что это торговая компания. Это явные признаки того, что люди принадлежат к этой организации. Мы нашли порядка семи человек с такими комментариями. Что касается ЦИПсО, когда пробивали аккаунты, там были украинские номера телефонов либо казахские», — заявил Брылеев.
Скандал вокруг участия жителя Лянтора с флагом «Рожденный в СССР» в автопробеге «Бессмертный автополк» разгорелся после того, как организаторы не допустили его к акции, сославшись на возможную связь символики с запрещенной экстремистской организацией «Граждане СССР». Глава комитета внутренней политики Сургута Андрей Саликов ранее пояснял, что участнику предлагали заменить флаг, однако тот отказался и вел себя агрессивно. Инцидент получил широкий резонанс и был раскритикован в федеральных СМИ.
*Организация внесена в списки запрещенных Минюстов в 2022 году, признана экстремистской.
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