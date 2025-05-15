В ХМАО вспыхнула деревяшка

В Пыть-Яхе загорелся деревянный дом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Местные жители сообщают, что до возгорания из дома выбежали дети (архивное фото)
Местные жители сообщают, что до возгорания из дома выбежали дети (архивное фото) Фото:

В Пытья-Яхе (ХМАО) произошел пожар в деревянном доме. Предварительно известно, что в нем никто не проживал. Об этом сообщает издание «Пыть-Яхинформ».

«По улице Советская 2А горит «деревяшка». По предварительным данным, проживающих в доме нет», — сказано в сообщении.

О пожаре стали писать в городских пабликах. В группе VK «ПП Пыть-Ях» местные жители сообщают, что до возгорания из здания выбежали дети, оно было расселено. «Дети лет 9-12 — их увидели, когда они выбегали с дома. После этого он загорелся», — сообщают местные жители в соцсетях.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС по ХМАО. На момент публикации ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пытья-Яхе (ХМАО) произошел пожар в деревянном доме. Предварительно известно, что в нем никто не проживал. Об этом сообщает издание «Пыть-Яхинформ». «По улице Советская 2А горит «деревяшка». По предварительным данным, проживающих в доме нет», — сказано в сообщении. О пожаре стали писать в городских пабликах. В группе VK «ПП Пыть-Ях» местные жители сообщают, что до возгорания из здания выбежали дети, оно было расселено. «Дети лет 9-12 — их увидели, когда они выбегали с дома. После этого он загорелся», — сообщают местные жители в соцсетях. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС по ХМАО. На момент публикации ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...