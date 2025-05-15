В ХМАО вспыхнула деревяшка

В Пытья-Яхе (ХМАО) произошел пожар в деревянном доме. Предварительно известно, что в нем никто не проживал. Об этом сообщает издание «Пыть-Яхинформ».
«По улице Советская 2А горит «деревяшка». По предварительным данным, проживающих в доме нет», — сказано в сообщении.
О пожаре стали писать в городских пабликах. В группе VK «ПП Пыть-Ях» местные жители сообщают, что до возгорания из здания выбежали дети, оно было расселено. «Дети лет 9-12 — их увидели, когда они выбегали с дома. После этого он загорелся», — сообщают местные жители в соцсетях.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС по ХМАО. На момент публикации ответ ожидается.
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