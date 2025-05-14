14 мая 2025

В Нижневартовске в центре города сгорела машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь полностью уничтожил транспорт
Огонь полностью уничтожил транспорт Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира в районе стоматологии сгорел автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Сообщение поступило в 12:16 о возгорании автомобиля на улице мира. На место выезжал пожарный расчет — одна единица техники и четыре человека личного состава. Локализация возгорания в 12:22, ликвидация — в 12:25», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства

Пострадавших нет. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира в районе стоматологии сгорел автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона. «Сообщение поступило в 12:16 о возгорании автомобиля на улице мира. На место выезжал пожарный расчет — одна единица техники и четыре человека личного состава. Локализация возгорания в 12:22, ликвидация — в 12:25», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства Пострадавших нет. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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