Огонь полностью уничтожил транспорт
В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира в районе стоматологии сгорел автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона.
«Сообщение поступило в 12:16 о возгорании автомобиля на улице мира. На место выезжал пожарный расчет — одна единица техники и четыре человека личного состава. Локализация возгорания в 12:22, ликвидация — в 12:25», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства
Пострадавших нет. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.
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