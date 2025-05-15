В Сургуте после вмешательства прокуратуры со дна реки поднимут затонувший теплоход

В Сургуте со дна реки Черной поднимут затонувший теплоход
© Служба новостей «URA.RU»
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Со дна реки Черная после вмешательства прокуратуры поднимут обломки теплохода
Со дна реки Черная после вмешательства прокуратуры поднимут обломки теплохода Фото:

В Сургуте со дна реки Черная поднимут обломки затонувшего теплохода «Варяг». Транспортная прокуратура через суд заставила владельца судна очистить дно реки.

«Транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о понуждении владельца теплохода принять меры по поднятию и его удалению из реки. Сургутским городским судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — пишет telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Обломки на дне правого берега Черной обнаружили специалисты МЧС России по Югре. После проверки надзорного ведомства было установлено, что под водой находятся фрагменты затонувшего теплохода.

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В Сургуте со дна реки Черная поднимут обломки затонувшего теплохода «Варяг». Транспортная прокуратура через суд заставила владельца судна очистить дно реки. «Транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о понуждении владельца теплохода принять меры по поднятию и его удалению из реки. Сургутским городским судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — пишет telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Обломки на дне правого берега Черной обнаружили специалисты МЧС России по Югре. После проверки надзорного ведомства было установлено, что под водой находятся фрагменты затонувшего теплохода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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