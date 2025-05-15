В Сургуте после вмешательства прокуратуры со дна реки поднимут затонувший теплоход

В Сургуте со дна реки Черная поднимут обломки затонувшего теплохода «Варяг». Транспортная прокуратура через суд заставила владельца судна очистить дно реки.
«Транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о понуждении владельца теплохода принять меры по поднятию и его удалению из реки. Сургутским городским судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — пишет telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.
Обломки на дне правого берега Черной обнаружили специалисты МЧС России по Югре. После проверки надзорного ведомства было установлено, что под водой находятся фрагменты затонувшего теплохода.
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