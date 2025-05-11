Вдова убитого мэра из ХМАО вступилась за нового градоначальника

Вдова убитого главы Нефтеюганска Владимира Петухова Фарида Исламова вступилась за нового мэра города Юрия Чекунова. От ее имени в городском сообществе «Это Юганск, детка» был опубликован пост в поддержку действующего градоначальника, в котором между погибшим Петуховым и Чекуновым проводятся параллели.
«Когда речь заходит о городе, о политике, все мои знакомые отмечают, что Юрий Васильевич Чекунов — человек неравнодушный, он открыт к диалогу, готов услышать и поддержать инициативы людей. Он, пожалуй, единственный мэр, который за последние двадцать семь лет, после Петухова Владимира Аркадьевича, обошел все дворы и разговаривал с каждым человеком на встрече. Но, несмотря на это, есть те, кто в соцсетях пишет необоснованные обвинения. За этим чувствуется не желание помочь мэру и его команде, а совершенно другие личные цели, не на благо города. По моему наблюдению, открыто выражают негатив обычно два-три человека», — указано в публикации.
К посту прилагался низкокачественный фотоколлаж — изображение Исламовой с букетом красных роз было наложено на фото площади, где расположен памятник Петухову. Кадр с вдовой мэра был вырезан с одной из видеозаписей, сделанной местными СМИ во время памятных мероприятий. Автор публикации замечает также, что «некоторым депутатам пора вернуться в Нефтеюганск из других регионов страны. И помнить о своей миссии перед горожанами. Они должны работать вместе с главой города Нефтеюганска».
Писем в поддержку других сменщиков Петухова, которых между ним и Чекуновым было пять, вдова не публиковала. У источников в политическом истеблишменте города появились вопросы к характеру публикации. «Сама вдова не проживает в городе постоянно, но при этом заявляет об иногороднем проживании депутатов, что по меньшей мере странно. Кроме того, паблик является субподрядчиком мэрии. Основной подрядчик — ООО „Астра Медиа“ из Сургута, который осуществляет медиаподдержку администрации в рамках муниципального контракта. Также в PR-блоке администрации недавно появилась чиновница, которая регулярно поддерживает связь с Исламовой. Но это, конечно же, может быть просто совпадением, а не заказной публикацией. Ну а если пост должен был сыграть на руку мэру, то пиарщики, на мой взгляд, задачу провалили — такой серьезный лидер общественного мнения, как вдова Петухова, был использован вхолостую, без достойного инфоповода. Поневоле задумаешься, о том, не хотели ли главу таким образом подставить», — делает предположение источник.
Дозвониться до Исламовой и уточнить, с чем связано особое отношение к Чекунову, не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента агентства. В «Астра Медиа» подтвердили, что в ряде публикаций «Это Юганск, детка» привлекается ими по договору субподряда, но обращение Исламовой, по их словам, не тот случай. В ТЗ к контракту, размещенному в ЕИС «Госзакупки», указан необходимый минимум подписчиков «Вконтакте» для сообщества, где должны быть опубликованные оплачиваемые администрацией материалы, — это 80 тысяч. У «Детки» их более 82 тысяч человек.
Глава города Юрий Чекунов заявил, что не знает, с чем связано публичное обращение Исламовой. Он заверил, что указанная публикация в сообществе не была оплачена в рамках контракта. Связь собственных пиарщиков и заказной характер письма он также опровергает.
После ухода Эльвиры Бугай с поста мэра Нефтеюганска в 2024 году, который сопровождался конфликтом с депутатами и попыткой импичмента, в городе усилилось противостояние различных политических групп. Ранее URA.RU писало, что в последние месяцы Нефтеюганск накрыла волна арестов: фигурантами уголовных дел становятся депутаты и чиновники.
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