В цветочные магазины ХМАО завезли дорогущие букеты сирени

В цветочных магазинах ХМАО в продаже появилась сирень. Стоимость самых дорогих букетов достигает 28 тысяч рублей. А за одну ветку просят в среднем от 350 до 700 рублей.
«Стоимость одной ветки — 700 рублей. Сирень привозим из Краснодара», — узнал корреспондент URA.RU в одном из цветочных магазинов Сургута. «В наличии сирени пока нет, поставки ожидаются позже. Говоря о ценах, дороже будут букеты, если их миксовать с другими цветами. Учитывать стоит и расходы на дизайнерскую упаковку», — сообщил агентству еще один флорист.
В каталоге сервиса доставки цветов по округу можно найти уже готовые букеты с сиренью: цены варьируются от 2 000 рублей до 28 тысяч рублей в зависимости от размера. За самую высокую стоимость предлагают большой букет из 15 веточек сирени и 21 пиона. А за 23 тысячи рублей — монобукет из 25 веточек в плетенной корзине.
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