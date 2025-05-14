14 мая 2025

В цветочные магазины ХМАО завезли дорогущие букеты сирени

В цветочных магазинах ХМАО продают букеты сирени по 28 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Одна ветка сирени обойдется в 350-700 рублей
Одна ветка сирени обойдется в 350-700 рублей Фото:

В цветочных магазинах ХМАО в продаже появилась сирень. Стоимость самых дорогих букетов достигает 28 тысяч рублей. А за одну ветку просят в среднем от 350 до 700 рублей.

«Стоимость одной ветки — 700 рублей. Сирень привозим из Краснодара», — узнал корреспондент URA.RU в одном из цветочных магазинов Сургута. «В наличии сирени пока нет, поставки ожидаются позже. Говоря о ценах, дороже будут букеты, если их миксовать с другими цветами. Учитывать стоит и расходы на дизайнерскую упаковку», — сообщил агентству еще один флорист.

В каталоге сервиса доставки цветов по округу можно найти уже готовые букеты с сиренью: цены варьируются от 2 000 рублей до 28 тысяч рублей в зависимости от размера. За самую высокую стоимость предлагают большой букет из 15 веточек сирени и 21 пиона. А за 23 тысячи рублей — монобукет из 25 веточек в плетенной корзине.

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В цветочных магазинах ХМАО в продаже появилась сирень. Стоимость самых дорогих букетов достигает 28 тысяч рублей. А за одну ветку просят в среднем от 350 до 700 рублей. «Стоимость одной ветки — 700 рублей. Сирень привозим из Краснодара», — узнал корреспондент URA.RU в одном из цветочных магазинов Сургута. «В наличии сирени пока нет, поставки ожидаются позже. Говоря о ценах, дороже будут букеты, если их миксовать с другими цветами. Учитывать стоит и расходы на дизайнерскую упаковку», — сообщил агентству еще один флорист. В каталоге сервиса доставки цветов по округу можно найти уже готовые букеты с сиренью: цены варьируются от 2 000 рублей до 28 тысяч рублей в зависимости от размера. За самую высокую стоимость предлагают большой букет из 15 веточек сирени и 21 пиона. А за 23 тысячи рублей — монобукет из 25 веточек в плетенной корзине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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