14 мая 2025

В ХМАО «Сургутнефтегаз» начал масштабную кампанию по ремонту дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутнефтегаз» начал масштабную кампанию по ремонту дорог в Сургуте
«Сургутнефтегаз» начал масштабную кампанию по ремонту дорог в Сургуте Фото:

В Сургуте в 2025 году при поддержке компании «Сургутнефтегаз» будет отремонтировано пять участков дорог протяженностью 2,2 километра. Об этом написал мэр города Максим Слепов в своем telegram-канале.

«В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ дорожники работают на улицах Бахилова, Югорской (от ул. Мелик-Карамова до проспекта Пролетарский), Юности. По национальному проекту в 2025-м планируем отремонтировать пять участков — 2,2 км. На следующей неделе должны начать работы на проспекте Ленина», — написал Слепов в своем канале.

«Сургутнефтегаз» уже приступил к работам по улице Восход. За счет городского бюджета также планируется ремонт на улицах Ивана Шидловского (от Привокзальной до Крылова), Аэрофлотской (путепровод на пересечении с Нефтеюганским шоссе» и Профсоюзов (от Лермонтова до Островского. В этом году в городе также отремонтируют 13 внутриквартальных проездов и 10 участков тротуаров.

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В Сургуте в 2025 году при поддержке компании «Сургутнефтегаз» будет отремонтировано пять участков дорог протяженностью 2,2 километра. Об этом написал мэр города Максим Слепов в своем telegram-канале. «В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ дорожники работают на улицах Бахилова, Югорской (от ул. Мелик-Карамова до проспекта Пролетарский), Юности. По национальному проекту в 2025-м планируем отремонтировать пять участков — 2,2 км. На следующей неделе должны начать работы на проспекте Ленина», — написал Слепов в своем канале. «Сургутнефтегаз» уже приступил к работам по улице Восход. За счет городского бюджета также планируется ремонт на улицах Ивана Шидловского (от Привокзальной до Крылова), Аэрофлотской (путепровод на пересечении с Нефтеюганским шоссе» и Профсоюзов (от Лермонтова до Островского. В этом году в городе также отремонтируют 13 внутриквартальных проездов и 10 участков тротуаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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