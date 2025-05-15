В мэрии самого скандального города ХМАО запретили кадровые перестановки. Инсайд

В Пыть-Яхе до выборов мэра запрещен перевод на другую должность
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Все статусные чиновники Пыть-Яха останутся на своих местах до выборов нового главы города
Все статусные чиновники Пыть-Яха останутся на своих местах до выборов нового главы города Фото:

В администрации Пыть-Яха запретили кадровые перестановки до выборов мэра. Местные статусные чиновники пользовались этой лазейкой полтора года назад, во время избирательной кампании предыдущего градоначальника Дмитрия Горбунова, которого в апреле уволил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

«Тогда отсидеть на спокойной должности в управлении решил вице-мэр по ЖКХ Евгений Белоус. В этом году были замечены поползновения другого заместителя — куратора пиар-блока Татьяны Чулаковой — в сторону комитета по финансам. Однако внупол наложил запрет на все перестановки, чтобы избежать скандалов. Разбираться с такими „бегунками“ придется уже новому мэру», — сообщает инсайдер.

В мэрии не ответили на звонок журналиста агентства. Комментарий ожидается.

Схему, благодаря которой при отставке мэра сможет сохраниться его команда, придумали в 2023 году именно чиновники администрации Пыть-Яха. Бывший вице-мэр Белоус внезапно решил покинуть пост куратора ЖКХ и вернуться в управление муниципального имущества, а значительное понижение помогло ему остаться в администрации, хотя предшественник уволенного градоначальника Горбунова экс-мэр Александр Морозов не пошел на выборы.

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В администрации Пыть-Яха запретили кадровые перестановки до выборов мэра. Местные статусные чиновники пользовались этой лазейкой полтора года назад, во время избирательной кампании предыдущего градоначальника Дмитрия Горбунова, которого в апреле уволил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. «Тогда отсидеть на спокойной должности в управлении решил вице-мэр по ЖКХ Евгений Белоус. В этом году были замечены поползновения другого заместителя — куратора пиар-блока Татьяны Чулаковой — в сторону комитета по финансам. Однако внупол наложил запрет на все перестановки, чтобы избежать скандалов. Разбираться с такими „бегунками“ придется уже новому мэру», — сообщает инсайдер. В мэрии не ответили на звонок журналиста агентства. Комментарий ожидается. Схему, благодаря которой при отставке мэра сможет сохраниться его команда, придумали в 2023 году именно чиновники администрации Пыть-Яха. Бывший вице-мэр Белоус внезапно решил покинуть пост куратора ЖКХ и вернуться в управление муниципального имущества, а значительное понижение помогло ему остаться в администрации, хотя предшественник уволенного градоначальника Горбунова экс-мэр Александр Морозов не пошел на выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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