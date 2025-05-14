14 мая 2025

Власти ХМАО нашли замену ушедшему на СВО мэру

© Служба новостей «URA.RU»
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Исполняющая обязанности мэра Мулымьи Денисюк стала фаворитом праймериз «Единой России»
Исполняющая обязанности мэра Мулымьи Денисюк стала фаворитом праймериз «Единой России» Фото:

Исполняющая обязанности мэра Мулымьи Ирина Денисюк возглавляет список фаворитов праймериз «Единой России» на пост главы поселения. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Денисюк — действующий и.о. мэра, что дает ей преимущество. Вместе с ней в праймериз участвуют сторонник партии Дмитрий Замыслов и сам экс-глава Евгений Белослудцев, который подал документы еще в феврале — до того, как принял решение уйти на СВО», — пояснил собеседник агентства.

В разговоре с журналистом агентства Денисюк подтвердила, что выдвигается на должность главы. Также она рассказала, что Белослудцев до сих пор находится на СВО.

Ранее URA.RU писало о массовом уходе глав сельских поселений на СВО. Белослудцев досрочно сложил полномочия, как и экс-мэр поселения Леуши Павел Злыгостев, ставший фигурантом уголовного дела о растрате.

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Исполняющая обязанности мэра Мулымьи Ирина Денисюк возглавляет список фаворитов праймериз «Единой России» на пост главы поселения. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «Денисюк — действующий и.о. мэра, что дает ей преимущество. Вместе с ней в праймериз участвуют сторонник партии Дмитрий Замыслов и сам экс-глава Евгений Белослудцев, который подал документы еще в феврале — до того, как принял решение уйти на СВО», — пояснил собеседник агентства. В разговоре с журналистом агентства Денисюк подтвердила, что выдвигается на должность главы. Также она рассказала, что Белослудцев до сих пор находится на СВО. Ранее URA.RU писало о массовом уходе глав сельских поселений на СВО. Белослудцев досрочно сложил полномочия, как и экс-мэр поселения Леуши Павел Злыгостев, ставший фигурантом уголовного дела о растрате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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