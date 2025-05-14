Власти ХМАО нашли замену ушедшему на СВО мэру

Исполняющая обязанности мэра Мулымьи Ирина Денисюк возглавляет список фаворитов праймериз «Единой России» на пост главы поселения. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.
«Денисюк — действующий и.о. мэра, что дает ей преимущество. Вместе с ней в праймериз участвуют сторонник партии Дмитрий Замыслов и сам экс-глава Евгений Белослудцев, который подал документы еще в феврале — до того, как принял решение уйти на СВО», — пояснил собеседник агентства.
В разговоре с журналистом агентства Денисюк подтвердила, что выдвигается на должность главы. Также она рассказала, что Белослудцев до сих пор находится на СВО.
Ранее URA.RU писало о массовом уходе глав сельских поселений на СВО. Белослудцев досрочно сложил полномочия, как и экс-мэр поселения Леуши Павел Злыгостев, ставший фигурантом уголовного дела о растрате.
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