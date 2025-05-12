Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
23:29
Капитан сборной Германии назвал российских хоккеистов лучшими в мире
23:25
Суточный рекорд осадков установлен в Кургане
23:07
Пермячка, чье тело нашли на заборе, работала помощником повара
Трамп заявил, что встреча РФ и Украины в Стамбуле положит начало миру: главное об СВО на 12 мая
23:06
В райцентре ЯНАО из-за ремонта полностью перекроют одну из улиц. Карта
23:06
Google впервые за 10 лет обновил лого. Скрин
23:06
Володин раскрыл, почему проблему с электросамокатами нельзя решить сразу
1
Всегда у мужа на вторых ролях: лучшие комедии Гайдая, в которых снялась Нина Гребешкова
23:04
Сестра пермячки, которую нашли мертвой на заборе, рассказала про их семью
22:57
Что известно о новом заме главы депздрава ХМАО Простневой, работавшей в Тюмени
22:56
Володин анонсировал эксперимент по регулированию самокатов в Москве
Как жила жена гения комедии Гайдая — актриса Нина Гребешкова
22:55
Кадыров рассказал, почему стал реже смеяться
22:47
Блогер-миллионник из Тобольска собирает свою футбольную команду «по звездам»
22:40
EUobserver: ЕС готовит санкции против 149 судов РФ
2
Запад пытается диктовать свои условия России: кто и чем ей угрожает
22:39
РФ и Польша свернули деятельность на границе Калининградской области
22:32
Шары у здания администрации Кургана отремонтируют в этом году
22:14
В крови пермячки, чье тело нашли на заборе, выявили 5,8 промилле алкоголя
6
Путин приземлил молодого губернатора, мечтавшего о Москве
22:12
На Украине огорчились после слов Трампа о России
22:05
Влиятельная экс-чиновница из Тюмени получила пост замглавы депздрава ХМАО
22:05
Статусный свердловский прокурор уходит в отставку. Фото
«Переложить вину на Путина»: политолог объяснил, почему Европа пытается диктовать условия России
22:02
Источник: ликвидация пожара скважин в ЯНАО займет неделю
22:01
Захарова высмеяла Европу из-за салфетки Макрона
22:00
В Кургане появится первый 12-метровый автобус большой вместимости. Фото
1
Путин четко выразил позицию по Украине, никаких ультиматумов Россия не приемлет: заявления Пескова 12 мая
22:00
Скандал с Пугачевой, тяжелая болезнь дочери и уход со сцены: как живет «королева эпатажа» Маша Распутина
21:45
«Коммерсант»: покинувшего Россию банкира Пугачева могут осудить на 14 лет
1
21:35
Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским
Едва успел стать отцом в 62 года: судьба ведущего «Спокойной ночи, малыши!» Владимира Ухина
21:30
Отложен выход соратника Паслера на работу в Екатеринбурге
2
21:26
Трамп проведет телефонные переговоры с Си Цзиньпином
21:20
Тюменские власти ответили, оказались ли отрезанными деревни в Казанском районе из-за паводка
Кремль — URA.RU: Польша сворачивает контакты с Россией
21:18
Россия может закрыть консульства Польши в двух городах
1
21:17
Замглавы Тюмени Горковец уступила свой пост свердловскому экс-замгубернатора
21:15
Стяжки мэрии Кургана, земельная ОПС и новый оздоровительный комплекс: главное за 12 мая
Россияне перестанут переплачивать за товары в магазинах из-за санкций
21:11
Ледоход пришел на Ямал, обломки ракеты «Союз» и подешевевший бензин: события дня в ЯНАО
21:07
Соведущий канала «Ильдар Автоподбор» скончался
2
21:07
Свердловского шахтера оправдали по делу о гибели коллеги
Звездная роль в 15 лет и отказ Тарковскому: скончался актер Александр Кобозев
21:05
Миллиардер из ХМАО передал нефтесервисный бизнес «Лукойлу»
20:58
Зеленский готов к переговорам с РФ в Стамбуле
20:52
До полумиллиона рублей: адвокат объяснил, чем поплатится Крид за рекламу алкоголя
Украинские военные попытались атаковать Рыльск и Каменск: карта атак БПЛА за 12 мая
20:52
«Дороги не предназначены»: хозяин кибертрака Илона Маска рассказал, как разъезжает по Уралу
3
20:48
В Тюмени откроется новый ресторан сети «Ростикс»
20:48
Зеленский ратифицировал сделку с США по недрам
2
ВС РФ уничтожили HIMARS, обстрелявшую Курскую область: карта СВО за 12 мая
20:48
Пермяки стали чаще ездить за границу на майские праздники
20:47
«За 16 лет такого не было ни разу»: почему серия «Локомотив» — «Трактор» войдет в историю
20:45
Убыток угольной компании челябинского «Мечела» вырос в восемь раз
Актриса из сериала «Следаки» Ольга Моховая ушла за кулисы вечности: жизнь и творческий путь артистки
20:39
Военблогер Колясников объяснил похудение Суровикина
20:38
На майские праздники жители ЯНАО предпочли отдых в СНГ
20:33
В Шадринске начали плановое отключение горячей воды для ремонта сетей
Польша год спустя обвинила Россию в пожаре и закрыла генконсульство: что произошло, мнения сторон
20:20
В Нижневартовске активизировались экстремисты из секты «Граждан СССР»*
20:19
Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля
1
20:17
В Тюменской области простились с погибшим в ходе СВО бойцом
Под давлением Трампа: Зеленский принял окончательное решение по переговорам с Путиным
20:14
18-летняя пермячка могла погибнуть на заборе из-за случайности и спешки
1
20:10
Shot сообщил дату похорон актрисы Гребешковой
1
20:04
В ХМАО началась речная навигация по Оби
Как получить землю от государства бесплатно в 2025 году. Инфографика
20:01
«Клал руку на половой орган»: появились подробности о свердловчанах, затащивших детей в сауну. Фото
19:58
Что известно об уголовном деле директора тюменского драмтеатра Осинцева
19:55
Трамп заявил о том, что может прилететь в Стамбул 15 мая
Стамбульские переговоры Путина и Зеленского под угрозой срыва: почему встреча может не состояться
19:55
Источник рассказал о видео с места убийства пермячки, которую нашли на заборе. Фото
19:51
Ирония судьбы: тюменец перепутал дома и пьяный уснул в чужой квартире
1
19:51
Стала известна предварительная причина смерти вдовы Гайдая актрисы Гребешковой
19:47
В ЯНАО выросли зарплаты у работников логистики и грузоперевозок
19:47
Подрядчик, сорвавший салют на 9 мая в Челябинске, потерял почти 7 млн рублей
19:45
Жители ХМАО бьют тревогу из-за разлива нефти в лесу. Видео
19:44
Скончалась вдова Гайдая актриса Гребешкова
1
19:38
В Тюмени на три месяца перекроют дорогу из-за ремонта теплосетей. Карта
19:37
Жуткая улыбка и пугающий взгляд: опасна ли для детей страшная игрушка Лабубу
19:30
Экс-главу ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом приговорили к 20 годам
5
19:30
В Кургане интересно: в центре города пройдет эстафета факела «Огонь жизни»
5
19:29
Воздух в Тюмени стал опасен для здоровья
1
19:26
В Перми ЛДПР требует найти виновных в убийстве девушки у бара
1
19:22
Свердловский мэр снизил выплаты новым участникам СВО
19:19
В ХМАО полиция нашла подростка, жестоко избившего 11-летнего мальчика
19:14
Трамп потребовал встречи между РФ и Украиной 15 мая
2
19:10
Что известно о деле пермячки, чье тело нашли на заборе в Перми
19:05
Участник Олимпиады и чемпион РФ научили юных челябинцев борьбе. Фото, видео
19:02
Юрист объяснила, как у детей Блиновской могут забрать квартиру за 136 млн
1
19:00
Какие фавориты праймериз ЕР рискуют не попасть в курганскую облдуму. Инсайд
18:59
В Тюмени на ДОКе почти на два месяца перекроют дорогу. Карта
18:57
Власти одобрили проект нового квартала на месте рынка в центре Челябинска
18:56
Россиян предупредили о скором пике заболеваемости смертоносным африканским вирусом
2
18:54
Гламурная звезда шоубиза приедет на гастроли в ХМАО
1
18:52
Свердловские депутаты приняли доклад омбудсмена - после вмешательства губернатора
18:50
«Ожидается минус»: на Челябинскую область надвигаются заморозки
18:48
Модельер из Екатеринбурга вошла в тройку «Богатырей всея Руси». Фото
18:48
Как пережить аллергию на пыльцу березы: отвечает врач
18:45
Нефтяная компания из ХМАО получила иск на 200 миллионов рублей от «Ростеха»
18:43
В Тюмени резко снизилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19
18:37
Омбудсмен Москалькова оценила расходы свердловских властей на социалку
2
18:36
Прокуратура добилась сноса расселенных домов в Челябинской области
18:33
Подследственного директора тюменского драмтеатра уволили по утрате доверия
1
18:32
Пермячка обвинила сожителя в подготовке теракта из-за бытовой ссоры
18:30
Курганский суд запретил самовольно менять работу осужденному экс-мэру Иванову
18:29
В сервисах Mail появился тариф «Семейный»
18:28
Водитель Mercedes, ударивший екатеринбурженку, сделал заявление после ареста
5
18:27
Личный электросамокат против кикшеринга: что выгоднее и удобнее для жителей ХМАО
18:26
В Зауралье для вывоза мусора в праздники вывели на улицы дополнительные машины
18:22
Сотни тысяч екатеринбуржцев бесплатно катались на трамваях и троллейбусах
1
18:22
Германия дала России меньше 12 часов на то, чтобы согласиться на перемирие
6
18:22
В ямальском МХК «Факел» прокомментировали массовый уход игроков
18:18
На Ямале федеральным судьей стал бывший работник минюста и прокуратуры. Фото
1
18:17
Купили грузовик и емкости: как курганская полиция поймала преступников, покусившихся на нефть
18:17
Тюменца оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях
18:14
Центробанк: вероятность повышения ключевой ставки сохраняется
18:13
Адвокат объяснил, как с уехавшего Поперечного* могут взыскать долг в России
18:12
Нового замглавы избиркома Курганской области выберут не раньше осени. Инсайд
18:11
Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела о гибели пермячки на заборе
18:11
Киты, соревнование по свисту и оранжереи: ради чего стоит идти на «Ночь музеев» в Екатеринбурге
18:10
Как не отравиться в жару: отвечает Роспотребнадзор
18:10
Народные дружины ЯНАО поборются за денежные субсидии
18:09
У челябинского правительства появится структура, ответственная за съемку фильмов
18:09
В Екатеринбурге арестовали хама на Mercedes, который вырубил курьера на улице
3
18:06
В новом пермском зоопарке достроили вольеры для животных из Австралии
18:05
Власти ЯНАО усилят медблок в новом созыве заксобрания. Инсайд
18:00
Субподрядчику строящейся поликлиники в центре Кургана грозят крупными штрафами. Инсайд
17:57
Актер Ян Цапник из Челябинска сыграет Кутузова в скетчкоме
17:56
Сильный ветер, дождь, гроза: в Тюменской области резко испортится погода
17:55
Парень пермячки, которую нашли мертвой на заборе, не согласен с версией о несчастном случае. Видео
3
17:53
В Кургане из-за «Зеленого марафона» запретят парковаться у ЦПКиО
17:51
Председатель Челябинского облсуда Малашковец получил новое звание
17:50
В Салехарде реставрируют один из главных туристических объектов
17:49
В Перми после гибели девушки на штыре забора возбуждено уголовное дело
17:48
В Тюменской области после Дня Победы резко выросло количество пьяных водителей
17:45
Тюменские власти прокомментировали состояние дороги к кладбищу у села Дубровное, разрушенной лесовозами
17:43
Песков объяснил предложение Путина о переговорах в Стамбуле
1
17:41
В Перми предлагают переименовать площадь Карла Маркса
1
17:37
Кремль отреагировал на обвинения Польши в поджоге торгового центра
1
17:34
«Никто не шевелится»: жительница ХМАО, живущая 7 лет в аварийном доме, обрушилась с критикой на мэрию
17:32
На СВО погиб стрелок из Пермского края Евгений Пустовалов
17:30
Бастрыкин запросил доклад по делу тюменца, который на авто протащил полицейского по асфальту
17:25
Песков анонсировал важные переговоры
17:25
Кремль ответил Германии на ультиматум в сторону России
17:25
В Тюмени неизвестный мужчина пытался посадить в свою машину двух детей
17:23
В Курганской области родились сотни детей, но смертность больше
2
17:22
«Очень некрасиво себя вела»: жена водителя Mercedes, вырубившего девушку, заявила о провокации
7
17:21
Фирма соучастника экс-мэра Нового Уренгоя Воронова завысила стоимость станции скорой помощи втрое
17:18
Из Африки в Пермь вернулись соловьи
17:15
Каллас попыталась диктовать условия РФ из-за предложения Путина по переговорам
12
17:14
Хам на Mercedes, вырубивший девушку в Екатеринбурге, признал вину. Видео
4
17:13
Тюменец вместе со знакомыми избил и пырнул ножом москвича, защищавшего девушку. Видео
2
17:06
Кто такие дружинники из «Русской общины» и почему они скручивают свердловчан
1
17:05
Власти не нашли перевозчиков на три автобусных маршрута в Перми
17:05
Топ-5 правил для курганских рыбаков, чтобы не утонуть
17:04
Звездный экономист представит в Екатеринбурге картину России-2030
17:03
В Екатеринбурге на три дня закроют несколько улиц. Карта
17:02
В Тюмени ищут 23-летнюю девушку из Оренбурга. Фото
17:01
Контракт с Шойгу продлили на пять лет
2
17:00
В «Ночь музеев» пермяки смогут забраться в танк
16:57
В Челябинске осудили организатора экстремистской организации
16:48
В Тюмени мигрантам обещают российское гражданство за участие в СВО. Фото
16:47
Дикий лось стал причиной ДТП на федеральной трассе в сторону Кургана
3
16:47
Главе Гагаузии продлили арест на 30 дней
16:46
Власти прокомментировали строительство школы у ДКЖ в Перми за счет бюджета
16:43
Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников
2
16:43
Пленный украинец поблагодарил курганцев за то, что они сражаются с ВСУ. Видео
16:37
Стекловата с дома в Ноябрьске разлетается по округе. Фото
16:37
Хоккеист челябинского «Трактора» Шабанов раскрыл, уедет ли в НХЛ после сезона
1
16:36
В России прокомментировали призыв Зеленского о встрече с Путиным
2
16:35
Власти ХМАО расширяют список разрешенных мест для рыбалки
16:31
Приезжие из Таджикистана попались в Челябинске на провозе запрещенных продуктов. Фото
16:28
Последний звонок в 2025 году: красивые открытки для поздравления выпускников
16:24
Жарили шашлыки и жгли траву: свердловчане за праздники сотни раз нарушили запреты
3
16:19
В Челябинске снесут главный авторынок «Искра», проработавший 30 лет. Фото
4
16:18
Российский фигурист Попов решил выступать за Узбекистан
16:17
Самолет, летевший в ЯНАО, экстренно приземлился в Тюмени
16:17
В Курганской области истребляют червей-вредителей картофеля
16:13
Против Егора Крида возбудили дело
1
16:12
В августе в пермском городе заработает новый причал. Фото
16:10
В тюменских деревнях, которые отрезало от «большой земли» из-за паводка, ввели режим ЧС. Видео
16:10
Посла России вызвали в МИД Польши
1
16:07
«Ночь музеев» в Екатеринбурге: инструкция по масштабной акции
16:06
Страна ЕС готова стать площадкой для переговоров
3
16:02
Мэр из ХМАО отсудил деньги у депутата-наркомана за обвинение в клевете
16:01
Ледоход на Оби достиг границ Ямала
15:59
Глобальная слежка за лекарствами избавит челябинцев от подделок. Фото
1
15:59
Курганца с кровавой жертвой на руках задержали полицейские. Видео
1
15:56
СК проверит информацию о наезде самокатчиков на детей в Магнитогорске
3
15:54
Рогов: Зеленский саботирует мирные переговоры, зовя Путина в Стамбул
6
15:52
В Тюменской области временно отключат радио и телевидение
15:52
Новые скамейки и перголы установили на набережной Кургана. Фото, видео
3
15:51
В Госдуме резко выступили против налога на богатых бездельников
2
15:45
Курганские врачи изобрели уникальное полотно, которое поможет при переломах. Фото
3
15:45
Загадка исчезнувших лавочек: детективная история с шоссе Тюнина в Кургане. Фото, видео
3
15:42
Заказчик убийства Деда Хасана приговорен к 25 годам
2
15:37
Пермякам рассказали, как выбрать безопасную парикмахерскую и салон красоты
15:36
На трассе Челябинск-Екатеринбург закрыли одну из полос для движения
15:34
В пермском городе нашли похищенную мини-скульптуру Феи Драже. Фото
1
15:29
После мощного удара ВСУ по Курской области возбуждено дело о теракте
2
15:27
Хинштейн: уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки
6
15:26
Россиянам не списывали налоги через Госуслуги в честь Дня Победы
15:23
Курганцы, которые не сдавали на водительские права, садятся за руль и нарушают правила
2
15:20
Челябинцев зовут смотреть выездные матчи «Трактора» в парк Гагарина
15:19
Челябинцы стали чаще снимать большие квартиры, а цены на аренду снизились
15:18
Крупнейшие российские банки сделали доступнее льготную ипотеку
1
15:15
В Шадринске ожидается облачная погода без дождей
15:12
Mash: ВСУ лишились главной секретной разработки
1
15:11
В двух ямальских городах подешевел бензин и дизельное топливо
15:10
Сильные дожди и заморозки: какая погода встретит москвичей на этой неделе
15:10
Возле мэрии Кургана начал разрушаться постамент с шарами. Видео
3
15:07
Мигранты начали возвращаться в Челябинскую область
15:06
В Тюменской области нашли тело пропавшей 9 мая пенсионерки
15:05
В ТЦ Сургута закрылись два магазина, заменившие ушедшие из России бренды одежды
1
15:05
В курганском лицее пятиклассниц решили вывести на уборку вместо технички. Скрин
16
15:04
Челябинским пчеловодам назвали дни, когда нельзя выпускать пчел
15:04
В Кургане пройдут гидравлические испытания рядом с Чеховским мостом
1
15:03
Летом в лагерях Пермского края отдохнут 400 детей из Северодонецка
15:02
В ХМАО бывший сотрудник ГАИ заплатит миллион рублей за полученные взятки
15:02
Как хам на Mercedes вырубил девушку-курьера в Екатеринбурге. Видео
5
14:57
На трассе М-11 «Нева» выросли тарифы за проезд
1
14:55
Свердловчан зовут работать на заводе за 300 тысяч: список вакансий. Скрин
14:53
В Москве и области начали отключать горячую воду
14:53
«Набор террориста»: в Челябинске ФСБ ликвидировала схрон с оружием. Фото, видео
14:51
Польша признала дипломатов РФ из генконсульства в Кракове персонами нон грата
14:51
Врип мэра Кургана Науменко проверил стройку бассейна, которую должны были закончить 30 апреля. Фото
5
14:46
В Тюмени начали отключать отопление
14:46
Таксистов заставят пересесть на отечественные автомобили
14
14:46
Крупный банк взыскивает с пермских аптекарей 2,1 млрд рублей
14:45
Глава Тюмени Афанасьев зачистил свою команду от заместителей прошлого мэра
14:39
В центре Челябинска произошло массовое ДТП. Фото
14:37
«Реальные педофилы гуляют на свободе»: екатеринбуржцы затащили в сауну детей
4
14:36
Творческие коллективы начали готовиться к юбилею Нового Уренгоя за четыре месяца
14:33
Генконсульство прокомментировало инцидент с россиянином, пережившим клиническую смерть в Турции
14:33
В Тюменской области спасатели за сутки потушили два ландшафтных пожара
14:31
Для структуры НОВАТЭК устанавливают границы санитарной зоны в ЯНАО
14:30
Тимофеев раскрыл, кто может отправиться от России на встречу с Украиной в Стамбуле
14:29
Следователи изучают видео с места, где пермячка погибла на заборе
14:25
На трассе Пермь — Екатеринбург перевернулась фура. Фото
14:25
Китай прокомментировал план Украины, ЕС и США по прекращению огня на 30 дней
2
14:20
Бастрыкин взялся за скандал с флагом с символикой СССР в Сургуте
14:20
Хлебозавод в Пермском крае рекордно увеличил выручку
1
14:17
В Курганской области задержали 20-тонный груз с нелегальным сыром
1
14:15
Генерал Алаудинов обратился с призывом к россиянам
2
14:15
В Кургане будет пасмурная погода
14:12
В майские праздники челябинцы отдыхали в Казахстане, Турции и ОАЭ
14:11
Стало известно, где пройдет VK Fest в Челябинске
14:07
Населенный пункт Котляровка освобожден в ДНР
14:06
ЕС планирует выделить Украине 900 млн евро из замороженных активов России
1
14:06
Курган богат талантами: волейболистки показали мастерство на турнире. Фото
3
13:50
ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области, погибло четыре человека
13:48
«Дочка» «Роснефти» в ХМАО задолжала почти полтора миллиарда рублей за вред природе
13:43
В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов
13:42
В Челябинске задержан инженер МУП с миллиардными оборотами. Видео
2
13:40
Люсси, Ясна и Канан: как называли детей в Пермском крае в мае. Инфографика
13:40
В Кургане заключенная будет рожать в перинатальном центре
13:39
Земли бывших военных городков на АМЗ в Челябинске стали самым крупным лотом ДОМ РФ. Фото
13:38
Свердловский боец СВО остался без выплат за боевую награду
2
13:37
Мошенники за неделю похитили у тюменцев более 25 миллионов рублей
13:31
В Екатеринбурге сняли арест с поставщика питания после отравления школьников
1
13:30
Курганского экс-бойца спецназа Кадырова наградили новой медалью на СВО. Фото
1
13:27
Германия готова продолжить поставки оружия Украине, если не будет заключено перемирие
13:23
«Ты униженная»: Олег Майами и Леша Свик устроили скандал и довели участницу шоу до истерики
1
13:22
Хоккейный клуб «Факел Ямал» одновременно покинули 15 игроков
13:22
Пассажирка рейса Москва — Новокузнецк оставила своего ребенка в самолете
13:20
Половину бюджетных мест в вузах займут специалисты в приоритетных областях
1
13:19
В ХМАО учитель музыки напала на ученицу из-за праздничного пирога для коллеги. Видео
1
13:19
Паслер дал важное задание муниципалитетам после Дня Победы
3
13:15
Пермская прокуратура начала проверку после избиения школьницы
13:14
Отопление в домах пермяков пропадет 13 мая
1
13:12
В Магнитогорске участник СВО угрожал убить дочь и бывшую жену
1
13:09
Депутаты заксобрания ЯНАО готовятся отчитаться за бюджет округа
13:08
В пермском музее «Хохловка» отреставрируют экспонат
13:07
Что известно о тюменском фотожурналисте, погибшем в Чечне 25 лет назад
13:03
В прокуратуре Казахстана раскрыли, по какой статье ведется расследование крушения самолета около Актау
13:02
Количество новых квартир резко сократилось в Свердловской области
13:02
Дело курганского экс-гаишника, переехавшего женщину возле бара, направлено в суд
13:01
Пермская судоверфь спустила на воду самоходную очистительную станцию. Фото
13:00
Тюменцы создадут оздоровительный центр на месте бывшего интерната под Курганом. Фото
3
12:58
Экс-военком Озерска Владимир Пичугин, осужденный за взятки, погиб в зоне СВО. Скрин
1
12:57
Шеф полиции Невьянска попал под удар после скандала с добычей золота
12:56
В Екатеринбурге задержали топ-полицейского, который недавно уволился
3
12:55
Директора челябинского санатория лишили зарплаты в 1,2 миллиона рублей
1
12:54
Соревнования по фиджитал-играм пройдут в ЯНАО
12:51
В Польше назвали причину закрытия генконсульства РФ
2
12:51
В Тюмени водитель без прав врезался в надземный переход и сбежал. Фото
12:50
Олимпийский чемпион из ХМАО вылетел из шоу «Титаны-2» в шаге от победы. Фото
4
12:50
В ХМАО продают тюнингованный «Запорожец» для дрифта. Фото
12:50
Воевавшая с Турцией более 40 лет «Рабочая партия Курдистана» предложила мир
12:47
ВС РФ применили на СВО новый дрон-трансформер «Вобла»
1
12:43
Пермского депутата Бежаняна возмутил запрет продажи алкоголя 9 мая
12:41
Женщина погибла под колесами поезда около Челябинска
12:41
В Тюмени открылся ресторан рэпера Басты
1
12:41
Курган выбирает мэра: как пройдет тайное голосование и борьба за пост градоначальника
3
12:40
Захарова жестко раскритиковала решение Польши закрыть генконсульство
12:32
Sky News: Трамп встал на сторону Путина после ультиматумов лидеров Европы
3
12:31
В Магнитогорске начали отключать горячую воду
12:27
В Тюмень прибудет уникальный ретропоезд «Эшелон Победы»
12:25
Пермячка за три тысячи рублей помогала нелегальным мигрантам
12:24
Life: скончался звезда фильма «Друг мой, Колька!..» актер Александр Кобозев
12:24
США и Китай договорились о торговом перемирии в 90 дней
12:24
Мишустин дал высокую должность бывшему свердловскому министру
12:21
Пермские школьники смогут сдать ЕГЭ в больницах
12:21
Врачи Центра Илизарова поделились своим опытом на конференции в Стамбуле. Фото
1
12:17
Умерла актриса Ольга Моховая
12:15
Грудничок внезапно скончался в Свердловской области
12:14
В пермском микрорайоне построят поликлинику
12:12
В Нижнем Новгороде протестируют челябинский троллейбус. Фото
12:10
«Молитва заменяет бронежилет»: иерей Роман Чебоненко — о работе священников в зоне СВО
2
12:08
В Тюмени восьмилетний мальчик сбил на самокате пенсионерку, его родители заплатят женщине 200 тысяч
12:08
Суд заочно арестовал бывшего президента «Башнефти». Скрин
12:08
В Курганской области в общепите работал сотрудник без медкнижки
12:08
Польша решила закрыть генконсульство РФ
12:04
В Челябинске отправили под суд «решалу» Свиридова по делу дорожной ОПГ
12:02
Бастрыкин запросил доклад о гибели пермячки на заборе
12:00
Якутский министр извинился за подаренный ветеранам набор суповых костей
3
11:58
В курганском округе не нашли перевозчиков по пяти муниципальным маршрутам
2
11:53
Мэр Лошкин: погода благоволила празднованию Дня Победы в Челябинске
11:52
Жителей ЯНАО предупредили о возможном падении с неба обломков ракеты
1
11:52
Бывший глава «Башнефти» Хорошавцев объявлен в розыск
11:51
25 лет исполнилось со смерти тюменского фотожурналиста, погибшего в Чечне
11:50
Участник автопробега заступился за чиновника из Сургута, угодившего в скандал из-за флага с символикой СССР
5
11:48
Часть тюменской набережной ушла под воду. Фото, видео
1
11:47
В Брянской области сдетонировала взрывчатка ВСУ около гражданской машины
11:46
Лидер ямальских коммунистов предложила сделать Сталина главным лицом Бессмертного полка
11:46
Жители Осы Пермского края выступают против назначения скандального экс-мэра в школу. Скрин
11:45
В престижном районе Перми продается салон красоты с фотозоной
11:41
В Верхней Пышме прогремели выстрелы. Видео
11:39
У детей Блиновской хотят отобрать роскошную квартиру в Москве
3
11:33
Сотрудники Госавтоинспекции помогли пермячке с детьми, застрявшей на трассе. Фото
11:33
От Дня Черноморского флота до праздника коктейлей: что отмечают 13 мая 2025
11:31
В Кургане диаспоры сразились между собой на турнире. Фото
11:28
Тюменцы перестали заражаться опасной инфекцией
11:28
Прокуратура мешает бывшему вице-мэру Екатеринбурга Контееву выйти из тюрьмы
1
11:27
Краснодарец хотел помочь двум жителям ЯНАО получить водительские права и отправился за это под суд
11:27
Тюменский завод электроники увеличит производство в четыре раза
11:26
Паслер собрался в любимый город экс-губернатора Куйвашева
1
11:24
В Челябинске выбрали концепцию ледового городка на 2025/2026 годы
11:22
Украинский пленный раскрыл истинное отношение командования к бойцам ВСУ
11:18
Пермский завод открыл магазин в Магадане
11:18
Курган богат талантами: чирлидеры выступили на соревнованиях в Москве. Фото
1
11:18
Арестован подельник свердловского бизнесмена, которого поймали за убийство 17-летней давности
11:17
Правительство продлило отсрочку по уплате налогов в Курской области
11:12
На парад Победы в Челябинске пришли 15 тысяч человек
11:11
Shot: Елена Исинбаева накопила большой долг по коммунальным платежам
4
11:11
Бывший следователь в Петербурге признался в вывозе оружия из зоны СВО
11:11
Рабочая партия Курдистана заявила о роспуске
11:09
В Тюмени эвакуировали крупный ТЦ. Фото
11:09
В Нижнем Тагиле произошло кровавое убийство
11:04
Челябинцы раскупили билеты на концерт легендарной группы
11:02
«Уралхиммаш» отправил в Белоруссию оборудование для переработки аммиака
11:00
Мэр Челябинска Лошкин сообщил о рекордном количестве мусора после Дня Победы
10:59
Аналитики раскрыли вакансии с самыми большими зарплатами в ХМАО
10:58
В Тюменской области паводок переместился из Абатского в Викулово. Инфографика
10:55
Politico: вступление Украины в ЕС поставит под вопрос существование организации
10:54
В Кургане празднуют международный день медсестер. Видео
10:49
Аналитики назвали самые дефицитные вакансии на рынке труда Пермского края в мае
10:49
В Перми детский Театр-Тятрик впервые принимает с гастролями московский коллектив
10:48
Стало известно, кто открыл стрельбу из автомата в жилом квартале Екатеринбурга. Видео
2
10:45
«Коммерсант»: часть непродуктовых ретейлеров рискует столкнуться с убытками
1
10:42
Трамп начал сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным в мае
1
10:40
Мэр Челябинска Лошкин поблагодарил полицию за безопасность на День Победы
10:39
Топ-сотрудница челябинской налоговой пыталась выйти из СИЗО
10:37
Жителей Салехарда оповестят сирены и громкоговорители
10:37
На челябинской границе запретили провоз 15 тонн китайского манго для свердловчан
7
10:36
На вкладах и счетах тюменцев накопилось почти 500 миллиардов рублей
10:35
В Челябинске раскупили билеты на финал Кубка Гагарина
10:35
В Екатеринбурге арестовали полицейских, крышевавших золотодобытчиков
2
10:33
ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS, который нанес мощный удар по Курской области
10:28
В Госдуме объяснили, как россиянам бесплатно получить землю или дачу
10:28
Мэрия Челябинска назначила штрафы компании, ответственной за салют 9 мая
1
10:27
Ждать ли магнитную бурю 13 мая: прогноз от ученых
10:25
Поезд памяти с трофейной западной техникой СВО прибудет в Челябинск. Видео
10:25
Свердловчанина наказали за комментарии про военных
10:23
В Кургане интересно: на набережной проходят бесплатные мастер-классы по танцам. Фото, видео
3
10:23
Появилось новое фото похудевшего Суровикина в Африке
1
10:22
Елисейский дворец опубликовал мем после слухов о белом порошке, который спрятал Макрон
1
10:20
В Челябинской области резко испортится погода
3
10:20
Прокуратура опротестовала постановление правительства ЯНАО о жилищном капитале
10:20
В Челябинске в мае началась подготовка к отопительному сезону
10:14
В Пермском крае затопило более 70 приусадебных участков
10:12
Установлена предварительная причина пожара на месторождении «Харампурнефтегаз» в ЯНАО
10:12
В Ханты-Мансийске новые улицы получили имена югорских писателей и поэтов
3
10:11
В Курганской области в этом году трудоустроилось около 200 врачей
6
10:10
Кому в Тюмени предлагают зарплату в полмиллиона рублей
10:06
В Челябинске стартовала продажа билетов на финал Кубка Гагарина
10:04
В ЯНАО синим воротничкам в мае платят самые высокие зарплаты
10:02
Появилось видео жуткой аварии на свердловской трассе, где погибли двое
10:00
Среди челябинских рабочих выделилась элита с зарплатой в 200 тысяч рублей
09:56
Трамп попытался оправдаться за подарок дорого самолета от Катара
09:51
В Курганской области будут кратковременные отключения телевидения. Скрин
09:48
Украинец признался, что ВСУ еще до начала СВО обучались инструкторами НАТО
09:47
Популярные маршруты трамваев вернулись в Челябинске
09:47
В Пермский край из Кыргызстана привезли 4,4 тонны свежей клубники
1
09:47
Четыре самолета, летевшие в Тюмень, ушли на аэродром в Екатеринбург из-за тумана. Скрин
09:40
ВСУ стали больше посылать иностранных наемников в ДНР
09:36
В Кургане брат не пустил сестру в их общую квартиру: вмешались судебные приставы
09:34
Преподавателя университета отправили в колонию за написание дипломов
4
09:30
В селе Кетово обсуждают, что в строящийся ТЦ заедет магазин распродаж. Фото
09:29
Новая неделя встретит жителей ЯНАО снегом и минусовыми температурами
1
09:03
Новый губернатор готовит мэру Екатеринбурга тяжелейшее испытание в карьере
13
09:00
На Украине назвали желание Зеленского встретиться с Путиным игрой на публику
09:00
«Турбинка»: как легендарный спорткомплекс в Кургане обрел новую жизнь
4
08:47
Пермский завод сельскохозяйственной и коммунальной техники увеличил прибыль
08:46
Главу транспортного ведомства Бурятии задержали в рамках антикоррупционного расследования
2
08:45
В Кургане выпускница впервые выбрала ЕГЭ по китайскому языку
3
08:45
В курортном челябинском городе построят новый ЖК комфорт-класса. Фото
3
08:42
В Минпромторге анонсировали появление единого стандарта для русской кухни
1
08:41
Крупный пожар уничтожил гнезда краснокнижных птиц в Приамурье
1
08:27
В Бурятии задержали министра транспорта
1
08:26
В Екатеринбурге на остановке задымился трамвай. Видео
2
08:25
Россия поставила новый рекорд по поставкам клубники из Китая
4
08:25
День Победы, мотопробег Жоги, турне Паслера: восемь свердловских событий недели
2
08:22
ВС РФ уничтожили танк ВСУ, а также взяли в плен военных. Видео
08:20
В Тюменской области прошел День Победы и ухудшилась ситуация с паводком: пять главных событий недели
08:20
Вдова убитого мэра из ХМАО вступилась за нового градоначальника
08:17
Бывший мэр Махачкалы, осужденный за убийство, просит улучшить условия содержания в «Черном Дельфине»
2
08:15
«Россия ищет выход»: как западные СМИ отреагировали на желание Путина встретиться с Зеленским
2
08:11
В Центральной Америке может появится новый российский партнер
08:00
Юбилей Победы, КГУ судится с должниками, а похоронщики помочились в гробы: главное за неделю в Кургане
2
08:00
Эстафета с Губерниевым, кадровые перестановки и День Победы: топ-7 новостей Прикамья
08:00
Тюменцев накроет штормовым ветром, грозами и дождем
08:00
Масштабное празднование Дня Победы и скандал из-за флага с символикой СССР: пять главных событий недели в ХМАО
08:00
Как ветераны ВОВ и бойцы СВО вместе отпраздновали Победу в Среднеуральске
07:48
«Трактор» в финале, труп в бетоне, рекорд 9 Мая, сорванный салют: семь челябинских событий недели
07:47
Подростка задержали за подготовку теракта в Кузбассе
07:45
В Кургане пятеро обвиняемых по делу о махинациях с землей получили статус ОПС
5
07:41
ХМАО попал в пятерку регионов России с самыми быстро растущими зарплатами
2
07:29
РИАН: рядом с границей Курской области тлеет множество тел солдат ВСУ
07:28
Сбежавший комик Поперечный* задолжал в РФ по коммунальным платежам
07:15
GT: Россия и Китай усиленно строят стратегическую стабильность
07:13
Пермяков призвали помочь в борьбе с борщевиком в Саду Соловьев
06:58
Трампа возмутил вопрос о влиянии на избрание нового Папы Римсксого
06:54
В Аргентине более 80 лет хранилась нацистская пропаганда в здании Верховного суда
06:50
Экономист назвал верный способ увеличить пенсию
1
06:43
Bloomberg: Британия готова объявить новые санкции против России
1
06:34
Для самокатчиков втрое увеличили один тип штрафа
9
06:33
В Перми построили два новых пожарных резервуара
06:32
В Екатеринбург придет прохладная погода без осадков
1
06:28
Суд оштрафовал россиянина за фото с нацистским приветствием
06:27
Польша была шокирована украинскими провокациями на 9 мая в Варшаве
06:15
Додик поддержал Путина и назвал СВО оправданным решением
1
06:07
ТАСС: по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево арестовали 23 человек
1
06:00
Карасин: Киев предпочел ультиматумы поиску решений конфликта с Россией
05:53
Врач Милушкина дала рекомендации по выбору витаминов в России
05:49
Экс-глава МИД Туниса Абдессалям: у России есть право на гарантии безопасности
05:47
В мэрии успокоили курганцев, которые напугались подтопления из-за благоустройства болота
9
05:31
Экономике России понадобится минимум 2,6 млн рабочих
13
05:30
В аэропорту ЯНАО ввели план «Ковер», а на месторождении горят скважины: восемь главных событий Ямала
05:24
Треть россиян не планирует когда-либо регистрировать романтические отношения
7
05:18
Times: ЕС и Британия объявят о крупнейшем военном соглашении
05:07
Директор Санина: следующие длинные выходные ждут россиян уже в июне
04:56
Экономист Сафонов предложил ввести налоги для «богатых бездельников» в России
4
04:56
Бастрыкин взялся за уголовное дело подростков, избивших троих мужчин в ХМАО
04:54
ГУР Украины заявило о новой российской ракете «Бандероль»
04:39
Синоптики назвали сроки окончания дождей в Пермском крае
04:39
«Коммерсант»: укравшие у армии России 23 млн сын и мать ушли от тюрьмы
1
04:34
Жители свердловского города лишились электричества из-за ДТП. Видео
04:33
В Москву пригласили более 150 стран на встречу по безопасности
04:27
Экономист Ляшок: темпы роста зарплат в России скоро замедлятся
1
04:26
В Нижневартовске подросток избил ребенка до сотрясения и травмы позвоночника. Видео
04:23
NYT: у ЕС рискуют кончиться деньги на финансирование Украины
04:20
Юрист предупредила о рисках слишком высокого кешбэка
04:12
В Челябинске предлагают самый популярный в мире вертолет за 26 миллионов рублей. Скрин
3
04:00
«Ведомости»: девять тысяч мигрантов получат гранты на учебу в России
03:51
Создан проект о бесплатной юридической помощи при подаче в суд на Германию
03:39
На улицах Екатеринбурга заметили итальянский спорткар за десятки миллионов. Фото
11
03:31
ЯНАО стал регионом с самым быстрым ростом зарплат в России
1
03:30
Эксперты раскрыли, когда курганцы будут зарабатывать по 100 тысяч рублей
16
03:19
Целая страна в Центральной Америке готова превратиться в «витрину» для товаров из России
11
03:14
«Ведомости»: в банках чаще всего обманывают по вкладам и накопительным счетам
1
03:00
В Telegram резко выросла активность вербовки для терактов в России
02:55
ФК «Тюмень» вышли на матч с портретами участников Великой Отечественной войны. Видео
02:43
В Госдуму РФ внесен проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой
02:34
ФНС впервые показала доходы от обновленной системы налогов
02:27
Врачи Сургута спасли руку участника СВО от ампутации
2
02:21
В Перми набережная у «Счастья не за горами» ушла под воду. Фото
01:56
Полиция Латвии возбудила десятки уголовных дел из-за празднования 9 Мая
01:46
Курганский рыбак показал место, где наловил огромных щук на Тоболе. Фото
2
01:43
В Свердловской области заметили редкую юбилейную монету. Фото
3
01:38
Глава РФПИ усомнился, что Макрон и Мерц прятали от журналистов сахар
1
01:35
Пьяный мужчина угрожал расстрелять тюменцев из пистолета. Видео
01:32
78.ru: в Петербурге эвакуировали дом из-за подозрений в минировании авто
01:13
Нового канцлера ФРГ Мерца предостерегли от необдуманных шагов против России
1
01:13
FT: РФ быстро адаптируется к технологическим новшествам в конфликте с Украиной
00:53
В Шадринске заметили северное сияние. Фото
3
00:47
Мэрия Сургута высказалась из-за скандала с флагом на Дне Победы
8
00:34
Базу отдыха на берегу водохранилища продают в Челябинской области за 99 миллионов. Скрин
1
00:32
Из-за пожара на месторождении ЯНАО возбуждено уголовное дело
00:23
Молодой бурый медведь попал в объектив фотоловушки в Кунгурском округе. Видео
1
00:22
Что известно о ракетном обстреле Курской области со стороны ВСУ
00:08
Mash: три человека пострадали при обстреле Курской области ракетами HIMARS
00:07
Хинштейн: ВСУ ударили ракетами по Рыльску в Курской области
00:05
Для тушения скважин на месторождении в ЯНАО потребовалась техника из ХМАО
00:00
CDS: Россия сделала Украине предложение, от которого нельзя отказаться
00:00
Мужчина в Екатеринбурге сбил велосипедиста, пострадавший в больнице
1