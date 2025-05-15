Глава медиахолдинга правительства ХМАО угодил в скандал из-за покупки мотоцикла у депутата

Глава медиахолдинга правительства ХМАО ОТРК «Югра» Алексей Елизаров угодил в скандал из-за покупки мотоцикла у депутата Николая Лукинских из Югорска. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, технику Лукинских купил в дилерском центре, но на учет не поставил, а потом байк внезапно зарегистрировал на себя Елизаров.
«Лукинских является владельцем рекламного агентства „Пиар“ и был постоянным контрагентом телеканала „Югра“. Купил в дилерском центре мотоцикл, но зарегистрировал его на себя не Лукинских, а Елизаров. В представлении прокуратуры, которая требует уволить медиаменеджера по утрате доверия, этот эпизод отражен», — отмечает инсайдер.
Лукинских был контрагентом медиахолдинга, организовывал прямые эфиры, продавал рекламу. Елизаров настаивает на законности покупки и говорит, что до сих пор платит рассрочку за мотоцикл. «Я считаю сделку незавершенной», — добавил медиаменеджер. Комментарий прокуратуры ХМАО ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура потребовала уволить Елизарова по утрате доверия. Проверка ведомства выявила конфликт интересов.
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