Глава медиахолдинга правительства ХМАО угодил в скандал из-за покупки мотоцикла у депутата

У прокуратуры ХМАО появились вопросы к главе ОТРК «Югра» из-за покупки байка
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У прокуратуры появились претензии к главному медиаменеджеру правительства Югры из-за покупки мотоцикла
У прокуратуры появились претензии к главному медиаменеджеру правительства Югры из-за покупки мотоцикла Фото:

Глава медиахолдинга правительства ХМАО ОТРК «Югра» Алексей Елизаров угодил в скандал из-за покупки мотоцикла у депутата Николая Лукинских из Югорска. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, технику Лукинских купил в дилерском центре, но на учет не поставил, а потом байк внезапно зарегистрировал на себя Елизаров.

«Лукинских является владельцем рекламного агентства „Пиар“ и был постоянным контрагентом телеканала „Югра“. Купил в дилерском центре мотоцикл, но зарегистрировал его на себя не Лукинских, а Елизаров. В представлении прокуратуры, которая требует уволить медиаменеджера по утрате доверия, этот эпизод отражен», — отмечает инсайдер.

Лукинских был контрагентом медиахолдинга, организовывал прямые эфиры, продавал рекламу. Елизаров настаивает на законности покупки и говорит, что до сих пор платит рассрочку за мотоцикл. «Я считаю сделку незавершенной», — добавил медиаменеджер. Комментарий прокуратуры ХМАО ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура потребовала уволить Елизарова по утрате доверия. Проверка ведомства выявила конфликт интересов.

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Глава медиахолдинга правительства ХМАО ОТРК «Югра» Алексей Елизаров угодил в скандал из-за покупки мотоцикла у депутата Николая Лукинских из Югорска. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, технику Лукинских купил в дилерском центре, но на учет не поставил, а потом байк внезапно зарегистрировал на себя Елизаров. «Лукинских является владельцем рекламного агентства „Пиар“ и был постоянным контрагентом телеканала „Югра“. Купил в дилерском центре мотоцикл, но зарегистрировал его на себя не Лукинских, а Елизаров. В представлении прокуратуры, которая требует уволить медиаменеджера по утрате доверия, этот эпизод отражен», — отмечает инсайдер. Лукинских был контрагентом медиахолдинга, организовывал прямые эфиры, продавал рекламу. Елизаров настаивает на законности покупки и говорит, что до сих пор платит рассрочку за мотоцикл. «Я считаю сделку незавершенной», — добавил медиаменеджер. Комментарий прокуратуры ХМАО ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура потребовала уволить Елизарова по утрате доверия. Проверка ведомства выявила конфликт интересов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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