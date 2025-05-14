В Когалыме (ХМАО) задержан начальник подразделения противопожарной службы, который фиктивно трудоустроил своего знакомого. Учреждение выплатило лже-сотруднику более 440 тысяч рублей, часть из которых достались организатору мошеннической схемы.
«По версии следствия, подозреваемый фиктивно трудоустроил в пожарно-спасательную часть своего знакомого, которому учреждением были выплачены свыше 440 тысяч рублей в качестве заработной платы. При этом часть из этих денежных средств в сумме 160 тысяч рублей переведена на банковскую карту обвиняемого», — сообщает telegram-канал следственного комитета Югры.
Преступление пресекли следователи совместно с сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области. Подозреваемый задержан, на него возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «злоупотребление должностными полномочиями». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
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