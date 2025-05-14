14 мая 2025

В ХМАО ФСБ задержала начальника службы МЧС по подозрению в мошенничестве. Видео

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ФСБ задержала начальника противопожарной службы по подозрению в мошенничестве
ФСБ задержала начальника противопожарной службы по подозрению в мошенничестве Фото:

В Когалыме (ХМАО) задержан начальник подразделения противопожарной службы, который фиктивно трудоустроил своего знакомого. Учреждение выплатило лже-сотруднику более 440 тысяч рублей, часть из которых достались организатору мошеннической схемы.

«По версии следствия, подозреваемый фиктивно трудоустроил в пожарно-спасательную часть своего знакомого, которому учреждением были выплачены свыше 440 тысяч рублей в качестве заработной платы. При этом часть из этих денежных средств в сумме 160 тысяч рублей переведена на банковскую карту обвиняемого», — сообщает telegram-канал следственного комитета Югры.

Преступление пресекли следователи совместно с сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области. Подозреваемый задержан, на него возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «злоупотребление должностными полномочиями». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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В Когалыме (ХМАО) задержан начальник подразделения противопожарной службы, который фиктивно трудоустроил своего знакомого. Учреждение выплатило лже-сотруднику более 440 тысяч рублей, часть из которых достались организатору мошеннической схемы. «По версии следствия, подозреваемый фиктивно трудоустроил в пожарно-спасательную часть своего знакомого, которому учреждением были выплачены свыше 440 тысяч рублей в качестве заработной платы. При этом часть из этих денежных средств в сумме 160 тысяч рублей переведена на банковскую карту обвиняемого», — сообщает telegram-канал следственного комитета Югры. Преступление пресекли следователи совместно с сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области. Подозреваемый задержан, на него возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «злоупотребление должностными полномочиями». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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