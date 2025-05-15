Нефтяники отказались от покупки месторождений в арктической зоне ХМАО

Аукционы по продаже лицензий на право пользования трех нефтяных месторождений, расположенных в Белоярском районе ХМАО, признан несостоявшимся. Недропользователи не подали ни одной заявки на торги, о чем свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении URA.RU.
«На основании правил торгов признать несостоявшимися аукционы на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (нефть, газ, конденсат) на участке недр „Помутский 1“, „Помутский 2“, „Помутский 3“, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе. Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие», — говорится в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Лицензии на участки «Помутский 1», «Помутский 2» и «Помутский 3» предлагались потенциальным недропользователям по стартовым ценам от 5 до 34 миллионов рублей. Все три участка находятся в арктической зоне округа, на землях лесного фонда.
По мнению экспертов, интерес к участкам оказался низким из-за совокупности факторов. Они мало изучены, находятся в труднодоступной местности с суровым климатом, на землях коренных народов Югры, с которыми пользователь недр обязан согласовывать размещение объектов инфраструктуры. «По условиям аукциона, лицензии предоставлялись на участки с малоизученными запасами. А значит, любые вложения сопряжены с высокими рисками: без гарантий на подтверждение промышленных запасов», — подчеркнул инсайдер URA.RU, работающий в сфере нефтедобычи.
Ранее URA.RU писало, что три месторождения в арктической зоне Югры были выставлены на торги в марте. Обладатели лицензии могут добывать нефть на участках недр в течение 25 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!