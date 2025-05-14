В городе ХМАО готовятся открыть новый крупный строительный ТЦ

Магазин строительных материалов «ТСК-групп» откроет двери для покупателей Ханты-Мансийска в конце июля. Об этом URA.RU рассказали представители компании.
«Открытие гипермаркета намечено на конец июля. Сейчас в магазине устанавливается оборудование», — рассказала агентству руководитель отдела маркетинга Дарья Маркова.
Также у компании есть планы открыть в Нижневартовске большой магазин, в городе уже работает филиал. Реализация проекта по строительству гипермаркета находится на начальной стадии. Открытие торговой точки произойдет в 2026-2027 году.
Ранее URA.RU сообщало, что крупный магазин парфюмерии и косметики планирует открыться в одном из торговых центров Сургута (ХМАО) в конце мая. Строительные работы в магазине уже завершены.
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