14 мая 2025

В городе ХМАО готовятся открыть новый крупный строительный ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительный гипермаркет откроется в Ханты-Мансийске
Строительный гипермаркет откроется в Ханты-Мансийске Фото:

Магазин строительных материалов «ТСК-групп» откроет двери для покупателей Ханты-Мансийска в конце июля. Об этом URA.RU рассказали представители компании.

«Открытие гипермаркета намечено на конец июля. Сейчас в магазине устанавливается оборудование», — рассказала агентству руководитель отдела маркетинга Дарья Маркова.

Также у компании есть планы открыть в Нижневартовске большой магазин, в городе уже работает филиал. Реализация проекта по строительству гипермаркета находится на начальной стадии. Открытие торговой точки произойдет в 2026-2027 году.

Ранее URA.RU сообщало, что крупный магазин парфюмерии и косметики планирует открыться в одном из торговых центров Сургута (ХМАО) в конце мая. Строительные работы в магазине уже завершены. 

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Магазин строительных материалов «ТСК-групп» откроет двери для покупателей Ханты-Мансийска в конце июля. Об этом URA.RU рассказали представители компании. «Открытие гипермаркета намечено на конец июля. Сейчас в магазине устанавливается оборудование», — рассказала агентству руководитель отдела маркетинга Дарья Маркова. Также у компании есть планы открыть в Нижневартовске большой магазин, в городе уже работает филиал. Реализация проекта по строительству гипермаркета находится на начальной стадии. Открытие торговой точки произойдет в 2026-2027 году. Ранее URA.RU сообщало, что крупный магазин парфюмерии и косметики планирует открыться в одном из торговых центров Сургута (ХМАО) в конце мая. Строительные работы в магазине уже завершены. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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