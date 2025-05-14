14 мая 2025

В ХМАО на трассе водитель BMW лоб в лоб столкнулся с китайским внедорожником. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП в Сургутском районе работают сотрудники ГАИ
На месте ДТП в Сургутском районе работают сотрудники ГАИ Фото:

В Сургутском районе на автодороге «Сургут — Когалым» произошло смертельное ДТП. Водитель BWN вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Changan».

«В результате ДТП пассажир „BMW“ скончался на месте происшествия, оба водителя, а также два пассажира „CHANGAN“ с различными травмами доставлены в Сургутскую травматологию. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Ранее в Югре произошло ДТП с двумя погибшими. На трассе «Сургут — Лянтор» столкнулись легковушка и грузовик.

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В Сургутском районе на автодороге «Сургут — Когалым» произошло смертельное ДТП. Водитель BWN вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Changan». «В результате ДТП пассажир „BMW“ скончался на месте происшествия, оба водителя, а также два пассажира „CHANGAN“ с различными травмами доставлены в Сургутскую травматологию. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Ранее в Югре произошло ДТП с двумя погибшими. На трассе «Сургут — Лянтор» столкнулись легковушка и грузовик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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