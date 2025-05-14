На месте ДТП в Сургутском районе работают сотрудники ГАИ
В Сургутском районе на автодороге «Сургут — Когалым» произошло смертельное ДТП. Водитель BWN вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Changan».
«В результате ДТП пассажир „BMW“ скончался на месте происшествия, оба водителя, а также два пассажира „CHANGAN“ с различными травмами доставлены в Сургутскую травматологию. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Ранее в Югре произошло ДТП с двумя погибшими. На трассе «Сургут — Лянтор» столкнулись легковушка и грузовик.
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