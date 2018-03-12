Директор челябинского завода избежал «уголовки»

Следователь СК РФ по Челябинской области направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении директора АО «Челябинский завод железобетонных изделий №1». Дело было возбуждено ч.1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления, все долги погашены, что и стало поводом для прекращения расследования.
В СК РФ также уточнили число сотрудников завода. Расчет и все положенные выплаты не могли получить 70 рабочих предприятия. Просроченная и текущая задолженность составила более 2,5 млн.рублей. «Принимая во внимание, что подозреваемый в полном объеме погасил задолженность по выплате заработной платы и впервые совершил преступление средней тяжести, на основании ст. 446.2 УПК РФ следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штраф», говорится в сообщении.