{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
22:15  12 марта 2018 2

Путин спрогнозировал лидерство России на мировом агропромышленном рынке

Форум прошел на площадке Кубанского государственного аграрного университетаФото: сайт президента России

Россия в ближайшие годы должна стать одним из лидеров мирового агропромышленного рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 12 марта, в ходе выступления на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре.

Путин напомнил свои слова, сказанные в послании к Федеральному Собранию о том, что через четыре года Россия будет поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. «Россия станет нетто-экспортером продовольствия», — сказал президент. Наряду с этим экспорт мяса и товаров высокого передела (товаров, приобретающих добавленную стоимость после обработки) также должен вырасти. Для этого, сообщил Путин, будет создана современная логистика. Также глава государства отметил необходимость развития поставок через Дальний Восток.

Путин также подчеркнул, что доходы от экспорта продукции агропромышленного комплекса России на треть выше поступлений от экспорта вооружений и военной техники. «Помню, два года назад я говорил о том, что невероятно, но по объему экспорта АПК сравнялся с экспортом вооружений. Сегодня он превышает на треть», — приводит слова президента РИА «Новости». Он напомнил, что экспортная выручка оборонно-промышленного комплекса составляет 15,6 миллиарда долларов.

Особое внимание, по мнению главы государства, следует обратить на повышение качества сельхозпродукции и ее конкурентоспособность. Путин напомнил, что по сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз.

Президент России поручил правительству разобраться со сложностями при получении кредитов малыми предприятиями, занимающимися сельским хозяйством. «В прошлом году был введен механизм льготного кредитования аграриев по ставке до 5%, в результате за год объем инвестиционных кредитов сельхозпредприятиям вырос в три раза», — констатировал глава государства.

Президент также высказался в пользу наделения Минсельхоза дополнительными функциями в области ветеринарного контроля, заявил о необходимости активизации усилий по развитию инфраструктуры села и пообещал вернуться к прежней норме в вопросе выделения фермерам земель вне тендеров.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров