Путин спрогнозировал лидерство России на мировом агропромышленном рынке

22:15 12 марта 2018 2

Форум прошел на площадке Кубанского государственного аграрного университета Фото: сайт президента России

Россия в ближайшие годы должна стать одним из лидеров мирового агропромышленного рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 12 марта, в ходе выступления на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре.

Путин напомнил свои слова, сказанные в послании к Федеральному Собранию о том, что через четыре года Россия будет поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. «Россия станет нетто-экспортером продовольствия», — сказал президент. Наряду с этим экспорт мяса и товаров высокого передела (товаров, приобретающих добавленную стоимость после обработки) также должен вырасти. Для этого, сообщил Путин, будет создана современная логистика. Также глава государства отметил необходимость развития поставок через Дальний Восток.

Путин также подчеркнул, что доходы от экспорта продукции агропромышленного комплекса России на треть выше поступлений от экспорта вооружений и военной техники. «Помню, два года назад я говорил о том, что невероятно, но по объему экспорта АПК сравнялся с экспортом вооружений. Сегодня он превышает на треть», — приводит слова президента РИА «Новости». Он напомнил, что экспортная выручка оборонно-промышленного комплекса составляет 15,6 миллиарда долларов.

Особое внимание, по мнению главы государства, следует обратить на повышение качества сельхозпродукции и ее конкурентоспособность. Путин напомнил, что по сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз.

Президент России поручил правительству разобраться со сложностями при получении кредитов малыми предприятиями, занимающимися сельским хозяйством. «В прошлом году был введен механизм льготного кредитования аграриев по ставке до 5%, в результате за год объем инвестиционных кредитов сельхозпредприятиям вырос в три раза», — констатировал глава государства.

Президент также высказался в пользу наделения Минсельхоза дополнительными функциями в области ветеринарного контроля, заявил о необходимости активизации усилий по развитию инфраструктуры села и пообещал вернуться к прежней норме в вопросе выделения фермерам земель вне тендеров.