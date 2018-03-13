08:00 13 марта 2018 0

У компании «Уралкалий» появился конкурент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Усольский калийный комбинат (Пермский край), который принадлежит компании «Еврохим», получил первые тонны хлористого калия. До этого монополистом в сфере добычи калия был «Уралкалий».

Производство продукта заняло рекордные сроки — всего две недели после взятия первой руды с рудника. До конца года планируется произвести до 600 тысяч тонн продукции, сообщает газета «Ведомости». На полную мощность в 2,3 млн тонн предприятие планирует выйти к 2021 году. Общая стоимость проекта составляет 3 млрд долларов, из них проинвестировано 1,8 млрд.

До этого момента в России калий производил только «Уралкалий», который работает как монополист на условиях недискриминационного доступа. Теперь, помимо «Еврохима», калий планирует производить компания «Акрон», которая реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае. По данным издания, всего в 2017 году производство калия в России составило 7,2 млн тонн.

Компания «Еврохим» разрабатывает еще один калийный проект — «Волгакалий», с мощностью 2,3 млн тонн, который должен начать выпуск продукции во втором полугодии 2018 года. Его запуск планировался раньше Усольского калийного комбината, но возникли технологические проблемы.

По мнению аналитика инвестиционной компании «Атон» Андрея Лобазова, «Еврохим» может в перспективе повлиять на мировые цены калия, от которых зависят и российские. Как сообщает «Интерфакс», компания планирует выйти на производство 8,3 млн тонн в год к 2024—2025 годам и занять таким образом более 10% мирового рынка.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Уралкалий» вошел в число 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Пермская компания оказалась на 45-м месте с доходом в 151,7 млрд рублей.