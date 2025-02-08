На место приехали экстренные службы (архивное фото)
В центре Екатеринбурга у торгово-развлекательного центра «Гринвич» автобус столкнулся с маршруткой. В одном из них было много детей, сообщили очевидцы в соцсетях.
«На месте несколько машин экстренных служб. В одном из автобусов ехало много детей», — передает telegram-канал «Короче, Екатеринбург».
Некоторые очевидцы писали, что кому-то из пассажиров стало плохо. Возле «Гринвича» выстроилась пробка.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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