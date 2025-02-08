08 февраля 2025
07 февраля 2025

У «Гринвича» столкнулись два автобуса, один из них был наполнен детьми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место приехали экстренные службы (архивное фото)
На место приехали экстренные службы (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга у торгово-развлекательного центра «Гринвич» автобус столкнулся с маршруткой. В одном из них было много детей, сообщили очевидцы в соцсетях.

«На месте несколько машин экстренных служб. В одном из автобусов ехало много детей», — передает telegram-канал «Короче, Екатеринбург».

Некоторые очевидцы писали, что кому-то из пассажиров стало плохо. Возле «Гринвича» выстроилась пробка.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В центре Екатеринбурга у торгово-развлекательного центра «Гринвич» автобус столкнулся с маршруткой. В одном из них было много детей, сообщили очевидцы в соцсетях. «На месте несколько машин экстренных служб. В одном из автобусов ехало много детей», — передает telegram-канал «Короче, Екатеринбург». Некоторые очевидцы писали, что кому-то из пассажиров стало плохо. Возле «Гринвича» выстроилась пробка. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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