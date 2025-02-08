«Размером с футбольное поле»: опасен ли астероид 2024 YR4, куда он упадет и что разрушит

Возможное столкновение астероида с Землей ожидается в декабре 2032 года. НАСА сообщает о недавно обнаруженном астероиде 2024 YR4, вероятность столкновения с которым первоначально была оценена в 2,3%. С апреля по лето 2028 года наблюдение за астероидом с помощью наземных телескопов будет осложнено из-за его слабой видимости. Однако в марте 2025 года телескоп «Джеймс Уэбб» предоставит возможность более детального изучения объекта и уточнения его размеров. Когда астероид 2024 YR4 может упасть на Землю, и реально ли его остановить — в материале URA.RU.
Риск столкновения
В июне 2024 года был обнаружен астероид, который изначально не вызывал опасений у ученых. Однако по данным NASA, вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей была увеличена до 2,3%, в то время как в декабре она оценивалась в 1,3%, сообщает The Guardian.
В начале 2025 года этот объект возглавил списки космических угроз в США и Европе. Астероид был оценен на три балла по 10-балльной шкале опасности Торино. Ученые рассчитали, что в случае столкновения с Землей он выделит энергию в восемь мегатонн, что значительно превышает мощность атомного взрыва в Хиросиме.
Тем не менее ученые призывают не поддаваться панике, поскольку размеры объекта не достаточны для вызова глобальных разрушений. Кроме того, продолжаются наблюдения, и с получением новых данных вероятность столкновения может быть пересмотрена.
На данный момент астероид 2024 YR4 удаляется от Земли. Ближайшее его сближение с нашей планетой не ожидается до 2028 года. Астероид движется по вытянутой эллиптической орбите и делает полный оборот вокруг Солнца каждые четыре года.
Величина астероида
Согласно данным астрономов, диаметр астероида варьируется от 40 до 90 метров, что сопоставимо с размерами футбольного поля. В качестве примера можно привести Тунгусский метеорит, который упал в Сибири в 1908 году и имел диаметр приблизительно 75 метров. В результате падения этого метеорита ударная волна уничтожила около 80 миллионов деревьев и привела к разрушению окон на расстоянии до 200 километров от места падения.
Когда и куда может упасть астероид
К началу 2025 года специалисты выявили шесть потенциальных дат, на которые может приходиться столкновение астероида с Землей. Самая близкая дата — 22 декабря 2032 года, при этом вероятность инцидента составляет один к 67. Согласно меморандуму Международной сети оповещения об астероидах (IAWN), в случае реализации этого сценария, астероид может упасть в таких регионах, как восточная часть Тихого океана, северная часть Южной Америки, Атлантический океан, Африка, Аравийское море и Южная Азия.
Можно ли остановить астероид
По сообщениям NASA, у человечества еще есть время для подготовки к возможной угрозе со стороны астероидов. Ученые агентства изучают различные методы изменения траекторий потенциально опасных космических объектов. Один из рассматриваемых методов — это использование так называемого «кинетического ударника». Эта технология была успешно испытана в ходе миссии DART в 2022 году, когда космический аппарат столкнулся с астероидом, тем самым изменяя его орбиту.
"Я не вижу причин, почему это не сработает в будущем. Вопрос в том, найдутся ли ресурсы для такой миссии, если астероид угрожает не конкретной стране, а всему миру", — отметил астрофизик и участник проекта DART Эндрю Ривкин.
Кроме того, рассматриваются и другие, более экспериментальные методы. Среди них — использование лазеров для испарения части астероида, что создает реактивную тягу, и так называемый «гравитационный трактор», массивный космический аппарат, который может медленно корректировать траекторию объекта благодаря гравитационному воздействию. В качестве последней меры предусмотрена возможность эвакуации населения из потенциальной зоны удара.
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