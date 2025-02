Илон Маск: правительство США ежегодно платит 100 млрд долларов неизвестным людям

По словам Илона Маска, все госвыплаты отныне будут классифицироваться для дальнейшего аудита Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Минфин США ежегодно выплачивает пособия на сумму 100 млрд долларов неустановленным лицам. С таким заявлением выступил американский бизнесмен, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск. «Мне сказали, что на данный момент более 100 000 млрд долларов пособий выплачивается лицам без личного номера соцстрахования или хотя бы временного документа, удостоверяющего личность. Если это правда, то это крайне подозрительно», — написал Илон Маск в соцсети X. Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа специалисты DOGE занялись масштабной ревизии трат бюджета страны. Фактически именно с подачи Маска было закрыто на реорганизацию американское Агентство по международному развитию (USAID). Politico, The New York Times и Associated Press лишились многомиллионных контрактов с властями, пишет «Царьград». Маск сам называет себя «техподдержкой Белого дома», передает телеканал 360. Он также публично признался в любви к Трампу, отмечает «Национальная служба новостей».

