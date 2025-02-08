08 февраля 2025

В элитном клубном доме Екатеринбурга продают квартиру с лоджией за 63 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние елки возле клубного дома «Тихвинъ». Екатеринбург, клубный дом тихвин, новогодняя елка, тихвинъ, новый год
Дизайнерская мебель из квартиры в «Тихвине» включена в стоимость Фото:

В центре Екатеринбурга, в жилом комплексе «Клубный дом Тихвинъ», продают трехкомнатную квартиру за 63 миллиона рублей. В апартаментах есть собственная лоджия. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Предлагается к продаже квартира в клубном доме „Тихвинъ“. Она расположена на пятом этаже (на площадке всего две квартиры) четвертой очереди (сдана в эксплуатацию в 2016 году). Квартира состоит из кухни, гостиной, двух спален, санузла и лоджии. В квартире выполнен новый ремонт со светлым интерьером», — написано в объявлении.

В жилье входит двухконтурная приточно-вытяжная вентиляция и центральное кондиционирование. Территория дома закрыта и находится под круглосуточной охраной. Имеется ресепшен, двухуровневый паркинг и развитая социальная инфраструктура в шаговой доступности. Мебель в квартире — дизайнерская, выполнена на заказ и входит в стоимость, как и бытовая техника. Стоимость одного квадратного метра — 572 207 рублей. Общая площадь квартиры — 110,1 кв. м.

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В центре Екатеринбурга, в жилом комплексе «Клубный дом Тихвинъ», продают трехкомнатную квартиру за 63 миллиона рублей. В апартаментах есть собственная лоджия. Объявление появилось на сайте «Авито». «Предлагается к продаже квартира в клубном доме „Тихвинъ“. Она расположена на пятом этаже (на площадке всего две квартиры) четвертой очереди (сдана в эксплуатацию в 2016 году). Квартира состоит из кухни, гостиной, двух спален, санузла и лоджии. В квартире выполнен новый ремонт со светлым интерьером», — написано в объявлении. В жилье входит двухконтурная приточно-вытяжная вентиляция и центральное кондиционирование. Территория дома закрыта и находится под круглосуточной охраной. Имеется ресепшен, двухуровневый паркинг и развитая социальная инфраструктура в шаговой доступности. Мебель в квартире — дизайнерская, выполнена на заказ и входит в стоимость, как и бытовая техника. Стоимость одного квадратного метра — 572 207 рублей. Общая площадь квартиры — 110,1 кв. м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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