В центре Екатеринбурга, в жилом комплексе «Клубный дом Тихвинъ», продают трехкомнатную квартиру за 63 миллиона рублей. В апартаментах есть собственная лоджия. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Предлагается к продаже квартира в клубном доме „Тихвинъ“. Она расположена на пятом этаже (на площадке всего две квартиры) четвертой очереди (сдана в эксплуатацию в 2016 году). Квартира состоит из кухни, гостиной, двух спален, санузла и лоджии. В квартире выполнен новый ремонт со светлым интерьером», — написано в объявлении.
В жилье входит двухконтурная приточно-вытяжная вентиляция и центральное кондиционирование. Территория дома закрыта и находится под круглосуточной охраной. Имеется ресепшен, двухуровневый паркинг и развитая социальная инфраструктура в шаговой доступности. Мебель в квартире — дизайнерская, выполнена на заказ и входит в стоимость, как и бытовая техника. Стоимость одного квадратного метра — 572 207 рублей. Общая площадь квартиры — 110,1 кв. м.
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