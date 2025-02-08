В элитном клубном доме Екатеринбурга продают квартиру с лоджией за 63 млн рублей. Фото

09 февраля 2025 в 05:44 Размер текста - 17 +

Дизайнерская мебель из квартиры в «Тихвине» включена в стоимость Фото: Александр Мамаев © URA.RU В центре Екатеринбурга, в жилом комплексе «Клубный дом Тихвинъ», продают трехкомнатную квартиру за 63 миллиона рублей. В апартаментах есть собственная лоджия. Объявление появилось на сайте «Авито». «Предлагается к продаже квартира в клубном доме „Тихвинъ“. Она расположена на пятом этаже (на площадке всего две квартиры) четвертой очереди (сдана в эксплуатацию в 2016 году). Квартира состоит из кухни, гостиной, двух спален, санузла и лоджии. В квартире выполнен новый ремонт со светлым интерьером», — написано в объявлении. В жилье входит двухконтурная приточно-вытяжная вентиляция и центральное кондиционирование. Территория дома закрыта и находится под круглосуточной охраной. Имеется ресепшен, двухуровневый паркинг и развитая социальная инфраструктура в шаговой доступности. Мебель в квартире — дизайнерская, выполнена на заказ и входит в стоимость, как и бытовая техника. Стоимость одного квадратного метра — 572 207 рублей. Общая площадь квартиры — 110,1 кв. м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга, в жилом комплексе «Клубный дом Тихвинъ», продают трехкомнатную квартиру за 63 миллиона рублей. В апартаментах есть собственная лоджия. Объявление появилось на сайте «Авито». «Предлагается к продаже квартира в клубном доме „Тихвинъ“. Она расположена на пятом этаже (на площадке всего две квартиры) четвертой очереди (сдана в эксплуатацию в 2016 году). Квартира состоит из кухни, гостиной, двух спален, санузла и лоджии. В квартире выполнен новый ремонт со светлым интерьером», — написано в объявлении. В жилье входит двухконтурная приточно-вытяжная вентиляция и центральное кондиционирование. Территория дома закрыта и находится под круглосуточной охраной. Имеется ресепшен, двухуровневый паркинг и развитая социальная инфраструктура в шаговой доступности. Мебель в квартире — дизайнерская, выполнена на заказ и входит в стоимость, как и бытовая техника. Стоимость одного квадратного метра — 572 207 рублей. Общая площадь квартиры — 110,1 кв. м.