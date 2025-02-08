Пермяков напугал мужчина с огнестрельным оружием в центре города

Обеспокоенные горожане сообщили в полицию, что в центре Перми 8 февраля замечен мужчина с огнестрельным оружием. По словам очевидцев, опасного местного жителя видели на улице Екатерининской. Правоохранители приняли сигнал в 12:35.
«Нам сообщили, что в руках у мужчины — предмет похожий на ружье. На место выехали сотрудники полиции. Гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в дежурную часть для установления личности», — специалисты ГУ МВД России по региону пообщались с perm.aif.ru.
Предмет, напоминающий оружие, изъяли и передали на экспертизу. Было установлено — он не пригоден для стрельбы и опасности не представляет.
Ранее URA.RU писало о пермячке, которая открыла стрельбу в микрорайоне Гайва. Во время задержания у женщины нашли пакет с двумя пневматическими пистолетами и одним светошумовым.
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