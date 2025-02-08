08 февраля 2025
07 февраля 2025

Пермяков напугал мужчина с огнестрельным оружием в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Предмет, напоминающий оружие, изъяли правоохранители
Предмет, напоминающий оружие, изъяли правоохранители Фото:

Обеспокоенные горожане сообщили в полицию, что в центре Перми 8 февраля замечен мужчина с огнестрельным оружием. По словам очевидцев, опасного местного жителя видели на улице Екатерининской. Правоохранители приняли сигнал в 12:35.

«Нам сообщили, что в руках у мужчины — предмет похожий на ружье. На место выехали сотрудники полиции. Гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в дежурную часть для установления личности», — специалисты ГУ МВД России по региону пообщались с perm.aif.ru.

Предмет, напоминающий оружие, изъяли и передали на экспертизу. Было установлено — он не пригоден для стрельбы и опасности не представляет.

Ранее URA.RU писало о пермячке, которая открыла стрельбу в микрорайоне Гайва. Во время задержания у женщины нашли пакет с двумя пневматическими пистолетами и одним светошумовым.

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Обеспокоенные горожане сообщили в полицию, что в центре Перми 8 февраля замечен мужчина с огнестрельным оружием. По словам очевидцев, опасного местного жителя видели на улице Екатерининской. Правоохранители приняли сигнал в 12:35. «Нам сообщили, что в руках у мужчины — предмет похожий на ружье. На место выехали сотрудники полиции. Гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в дежурную часть для установления личности», — специалисты ГУ МВД России по региону пообщались с perm.aif.ru. Предмет, напоминающий оружие, изъяли и передали на экспертизу. Было установлено — он не пригоден для стрельбы и опасности не представляет. Ранее URA.RU писало о пермячке, которая открыла стрельбу в микрорайоне Гайва. Во время задержания у женщины нашли пакет с двумя пневматическими пистолетами и одним светошумовым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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