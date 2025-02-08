Юрист Терехин: с весны владельцам заброшенных участков грозит их изъятие

09 февраля 2025 в 05:53 Размер текста - 17 +

Заброшенные участки будут изымать у владельцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый закон, который вводит трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в населенных пунктах и садоводствах. Заброшенную землю, на которой не ведется деятельность, у собственника могут изъять. Об этом сообщил старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. «Закон распространяется на приобретаемые и уже имеющиеся земельные участки. В случае если участок не освоен в течение этого срока, правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника. При этом изъятию будут предшествовать уведомления и предложения устранить выявленные нарушения», — процитировала Терехина агентство «Прайм». По словам Терехина, нововведение направлено на стимулирование активного и ответственного использования земельных участков. Например, если земля предназначена для строительства, необходимо не только поддерживать ее в чистоте, но и выполнить определенные работы, такие как выравнивание, осушение территории и возведение фундамента. Для садоводческих участков достаточно заниматься возделыванием культур. Как сообщало URA.RU ранее, власти намерены ускорить перепись заброшенных участков и зданий во всех регионах РФ. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, это позволит к концу 2030 года обеспечить полноту и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости и вовлечь земли и помещения в хозяйственный оборот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый закон, который вводит трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в населенных пунктах и садоводствах. Заброшенную землю, на которой не ведется деятельность, у собственника могут изъять. Об этом сообщил старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. «Закон распространяется на приобретаемые и уже имеющиеся земельные участки. В случае если участок не освоен в течение этого срока, правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника. При этом изъятию будут предшествовать уведомления и предложения устранить выявленные нарушения», — процитировала Терехина агентство «Прайм». По словам Терехина, нововведение направлено на стимулирование активного и ответственного использования земельных участков. Например, если земля предназначена для строительства, необходимо не только поддерживать ее в чистоте, но и выполнить определенные работы, такие как выравнивание, осушение территории и возведение фундамента. Для садоводческих участков достаточно заниматься возделыванием культур. Как сообщало URA.RU ранее, власти намерены ускорить перепись заброшенных участков и зданий во всех регионах РФ. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, это позволит к концу 2030 года обеспечить полноту и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости и вовлечь земли и помещения в хозяйственный оборот.