Юрист Терехин: с весны владельцам заброшенных участков грозит их изъятие

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый закон, который вводит трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в населенных пунктах и садоводствах. Заброшенную землю, на которой не ведется деятельность, у собственника могут изъять. Об этом сообщил старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.
«Закон распространяется на приобретаемые и уже имеющиеся земельные участки. В случае если участок не освоен в течение этого срока, правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника. При этом изъятию будут предшествовать уведомления и предложения устранить выявленные нарушения», — процитировала Терехина агентство «Прайм».
По словам Терехина, нововведение направлено на стимулирование активного и ответственного использования земельных участков. Например, если земля предназначена для строительства, необходимо не только поддерживать ее в чистоте, но и выполнить определенные работы, такие как выравнивание, осушение территории и возведение фундамента. Для садоводческих участков достаточно заниматься возделыванием культур.
Как сообщало URA.RU ранее, власти намерены ускорить перепись заброшенных участков и зданий во всех регионах РФ. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, это позволит к концу 2030 года обеспечить полноту и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости и вовлечь земли и помещения в хозяйственный оборот.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.