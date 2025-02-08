Стоимость запчастей для иномарок в Прикамье резко увеличилась

Цена на запчасти для иностранных марок автомобилей в Пермском крае за год выросла до 200%. Заметнее всего подорожали запчасти для тройки из Германии — BMW, Mercedes-Benz и Audi, рассказал директор компании Parkk Виталий Гордеев.
«В 2024 году в регионе цена запчастей на иномарки серьезно увеличилась. Рост составил от 70 до 200%», — поделился наблюдением Виталий Гордеев, отвечая на вопросы «РБК-Пермь». При этом было установлено, что запчасти на отечественные машины подорожали примерно на 3,2%.
Ранее URA.RU писало про дешевые автомобили японских, европейских и американских брендов, выставленные на продажу. Самой низкой ценой стали 15 тысяч рублей. За эти деньги предлагают битую машину под восстановление.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!