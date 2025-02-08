08 февраля 2025
07 февраля 2025

Стоимость запчастей для иномарок в Прикамье резко увеличилась

Стоимость запчастей для иномарок в Пермском крае выросла до 200%
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники рынка полагают, что в этому году цены на автозапчасти и их рост будут привязаны к курсу валют
Участники рынка полагают, что в этому году цены на автозапчасти и их рост будут привязаны к курсу валют Фото:

Цена на запчасти для иностранных марок автомобилей в Пермском крае за год выросла до 200%. Заметнее всего подорожали запчасти для тройки из Германии — BMW, Mercedes-Benz и Audi, рассказал директор компании Parkk Виталий Гордеев.

«В 2024 году в регионе цена запчастей на иномарки серьезно увеличилась. Рост составил от 70 до 200%», — поделился наблюдением Виталий Гордеев, отвечая на вопросы «РБК-Пермь». При этом было установлено, что запчасти на отечественные машины подорожали примерно на 3,2%.

Ранее URA.RU писало про дешевые автомобили японских, европейских и американских брендов, выставленные на продажу. Самой низкой ценой стали 15 тысяч рублей. За эти деньги предлагают битую машину под восстановление.

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Цена на запчасти для иностранных марок автомобилей в Пермском крае за год выросла до 200%. Заметнее всего подорожали запчасти для тройки из Германии — BMW, Mercedes-Benz и Audi, рассказал директор компании Parkk Виталий Гордеев. «В 2024 году в регионе цена запчастей на иномарки серьезно увеличилась. Рост составил от 70 до 200%», — поделился наблюдением Виталий Гордеев, отвечая на вопросы «РБК-Пермь». При этом было установлено, что запчасти на отечественные машины подорожали примерно на 3,2%. Ранее URA.RU писало про дешевые автомобили японских, европейских и американских брендов, выставленные на продажу. Самой низкой ценой стали 15 тысяч рублей. За эти деньги предлагают битую машину под восстановление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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