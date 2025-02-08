В Челябинске за 25,5 млн рублей предлагают приобрести стриптиз-клуб. Заведение позиционируется как готовый легальный бизнес с 15-летней репутацией. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«Сoвpeмeнный интеpьeр с комфopтными приват-зонaми. B команде работают менеджеры с глубоким пониманием индустрии. Доход в месяц — 3,5 млн рублей», — говорится на сайте «Авито».
Также автор объявления отметил, что в заведение обеспечен постоянный поток посетителей. А в клиентской базе более 400 человек.
В сумме продажи учтено оборудование, мебель, автоматизированная система учета, а также арендованное помещение в 375 кв метров. В команду входят танцовщицы, менеджеры, бармены, официанты, диджеи, хостес и охранники.
Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте за 25 миллионов рублей в 2024 году выставили на продажу здание, где раньше располагался ночной клуб. Объект на торгах решило реализовать Управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях.
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