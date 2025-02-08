В Челябинске выставили на продажу прибыльный стриптиз-клуб

09 февраля 2025 в 00:09 Размер текста - 17 +

В Челябинске продается заведение для взрослых за 25,5 млн рублей Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Челябинске за 25,5 млн рублей предлагают приобрести стриптиз-клуб. Заведение позиционируется как готовый легальный бизнес с 15-летней репутацией. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Сoвpeмeнный интеpьeр с комфopтными приват-зонaми. B команде работают менеджеры с глубоким пониманием индустрии. Доход в месяц — 3,5 млн рублей», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления отметил, что в заведение обеспечен постоянный поток посетителей. А в клиентской базе более 400 человек. В сумме продажи учтено оборудование, мебель, автоматизированная система учета, а также арендованное помещение в 375 кв метров. В команду входят танцовщицы, менеджеры, бармены, официанты, диджеи, хостес и охранники. Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте за 25 миллионов рублей в 2024 году выставили на продажу здание, где раньше располагался ночной клуб. Объект на торгах решило реализовать Управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за 25,5 млн рублей предлагают приобрести стриптиз-клуб. Заведение позиционируется как готовый легальный бизнес с 15-летней репутацией. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Сoвpeмeнный интеpьeр с комфopтными приват-зонaми. B команде работают менеджеры с глубоким пониманием индустрии. Доход в месяц — 3,5 млн рублей», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления отметил, что в заведение обеспечен постоянный поток посетителей. А в клиентской базе более 400 человек. В сумме продажи учтено оборудование, мебель, автоматизированная система учета, а также арендованное помещение в 375 кв метров. В команду входят танцовщицы, менеджеры, бармены, официанты, диджеи, хостес и охранники. Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте за 25 миллионов рублей в 2024 году выставили на продажу здание, где раньше располагался ночной клуб. Объект на торгах решило реализовать Управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях.