08 февраля 2025
07 февраля 2025

В Челябинске выставили на продажу прибыльный стриптиз-клуб

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске продается заведение для взрослых за 25,5 млн рублей Фото:

В Челябинске за 25,5 млн рублей предлагают приобрести стриптиз-клуб. Заведение позиционируется как готовый легальный бизнес с 15-летней репутацией. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.

«Сoвpeмeнный интеpьeр с комфopтными приват-зонaми. B команде работают менеджеры с глубоким пониманием индустрии. Доход в месяц — 3,5 млн рублей», — говорится на сайте «Авито».

Также автор объявления отметил, что в заведение обеспечен постоянный поток посетителей. А в клиентской базе более 400 человек.

В сумме продажи учтено оборудование, мебель, автоматизированная система учета, а также арендованное помещение в 375 кв метров. В команду входят танцовщицы, менеджеры, бармены, официанты, диджеи, хостес и охранники.

Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте за 25 миллионов рублей в 2024 году выставили на продажу здание, где раньше располагался ночной клуб. Объект на торгах решило реализовать Управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях.

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В Челябинске за 25,5 млн рублей предлагают приобрести стриптиз-клуб. Заведение позиционируется как готовый легальный бизнес с 15-летней репутацией. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Сoвpeмeнный интеpьeр с комфopтными приват-зонaми. B команде работают менеджеры с глубоким пониманием индустрии. Доход в месяц — 3,5 млн рублей», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления отметил, что в заведение обеспечен постоянный поток посетителей. А в клиентской базе более 400 человек. В сумме продажи учтено оборудование, мебель, автоматизированная система учета, а также арендованное помещение в 375 кв метров. В команду входят танцовщицы, менеджеры, бармены, официанты, диджеи, хостес и охранники. Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте за 25 миллионов рублей в 2024 году выставили на продажу здание, где раньше располагался ночной клуб. Объект на торгах решило реализовать Управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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