По прозвищу Терминатор: как захватили киллера, совершившего первое заказное убийство в ЯНАО

Первое заказное убийство XXI века в Салехарде произошло в октябре 2003 года, его жертвой стал директор холдинга «Полярный круг» Арам Товмасян. По горячим следам раскрыть убийство не удалось, дело приостановили. Расследование возобновилось в 2007 году, когда на случайной краже попался старый вор Гаязутдин Мамадулин. От него вышли на заказчика и появилась ниточка к киллеру по прозвищу Терминатор. Как задержали исполнителя, URA.RU рассказал непосредственный участник тех событий, а ныне руководитель отдела криминалистики СУ СКР по ЯНАО Станислав Фролов.
Следы киллера вели в Екатеринбург
Опергруппа, расследовавшая заказное убийство Товмасяна, знала только прозвище предполагаемого преступника. Пришлось обращаться к старым делам с похожим почерком, а также составить ориентировку. Терминатора объявили в федеральный розыск.
Спустя непродолжительное время пришел ответ из Екатеринбурга. Человек с таким прозвищем состоял в группировке «Синих» (одна из трех основных криминальных группировок Екатеринбурга, возглавляемая «вором в законе» Северенком — здесь и далее прим. URA.RU) и характеризовался как особо опасный рецидивист. За ним числилось несколько тяжких преступлений и отсидок.
“По запросу нам прислали фото из личного дела Терминатора. Звали его Юрий Ильиных. Снимок предъявили задержанным и те его опознали. Мы вылетели в Екатеринбург, но взять его тогда не удалось — киллер затаился”, — рассказал URA.RU Фролов, который в 2008 году состоял в должности следователя по особо важным делам.
Киллер жил на «Кубе»
Летом 2008 года Терминатора заметили на улице свердловские оперативники из отдела по борьбе с бандитизмом. За ним установили наблюдение. По оперативным каналам до Ильиных довели информацию, что про него уже все знают и предложили прийти и написать явку с повинной. Понимая, что круг сужается, подозреваемый стал еще осторожнее.
«Место жительства Терминатора установили. Он проживал в районе ВИЗ (Верх-Исетсткий район Екатеринбурга) в квартале частной застройки. Местные называли район „Кубой“ (поселок на Большом Конном полуострове). Снимал баню у старичков и прятался там. Мы вылетели в Екатеринбург во второй раз», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
«Сдаюсь, собаку не трогайте»
Оперативники склонялись к решению провести силовой захват, запросили поддержку «тяжелых» (так на оперативном жаргоне называли бойцов ОМОН). Баню окружили, но на предложение сдаться никто не ответил. Милиционеры выломали дверь — внутри никого не было.
“Мы встретили его на дорожке — киллер гулял с собакой породы стаффорд. У Терминатора была особая страсть к собакам бойцовых пород, видимо их он любил больше, чем людей. Увидев перед собой несколько вооруженных мужчин в броне, он закричал: “Сдаюсь! Только не трогайте собаку”. И действительно, сдался без сопротивления”, — говорит руководитель отдела.
Он попросил «Беломор» и свежие газеты
При обыске у Ильиных изъяли служебное удостоверение ветерана МВД, пистолет ТТ и патроны к нему. После необходимых следственных действий, его отконвоировали в Салехард, и там закрыли.
“В камере Терминатор попросил пачку “Беломора” и свежие газеты. А после стал говорить. Провели несколько очных ставок с остальными фигурантами дела. По итогам выходило, что Мамадулин (он же вор по кличке “Мамочка”) организовал убийство Товмасяна, по просьбе директора банно-прачечного комплекса Валерия Спирина. А Терминатор был непосредственным исполнителем. В конце 2008 года дело передали в суд” — завершил рассказ Фролов.
Наказание и поощрение
Суд прошел в Салехарде с участием присяжных заседателей. На заседаниях Спирин вину отрицал. Его слова, что Товмасяна надо убрать неверно истолковали, он-то имел в виду, что директора надо подставить и лишить должности. Но оправданиям заказчика присяжные не поверили и в феврале 2009 года вынесли вердикт всем троим — виновны.
С учетом мнения присяжных, судом Спирин признан виновным по статье «Подстрекательство и пособничество в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму», Мамадулин по статье «Организация убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, по найму», Ильиных был признан виновным по двум статьям — «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму».
“Станислава Фролова за поимку Терминатора наградили медалью “За заслуги”. Во всех этапах — от разработки фигурантов, до задержания киллера, принимал непосредственное участие. Действовал четко, грамотно, профессионально. Впрочем, это его неотъемлемые качества”, — делятся мнением о Фролове его коллеги по службе.
Так, благодаря грамотной работе следователей и оперативников, раскрыто первое заказное убийство в Салехарде. Все фигуранты установлены и не избежали наказания. Суд приговорил Мамадулина и Ильиных к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Спирин получил 16 лет колонии.
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