Захарова возмутилась действиями Франции на фоне скандала с женой Макрона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила преследование французских журналистов, занимающихся расследованием в отношении жены президента Франции Эмманюэля Макрона. По ее словам, ситуация является примером ограничения свободы слова.
«Развивается драма вокруг темы... относительно каких-то пикантных подробностей, что происходит у четы Макрон... Я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость... направлять вопросы, которые их интересуют», — сказала Захарова в интервью РИА Новости.
Ситуация с расследованием в отношении четы французского лидера Брижит Макрон обострилась после публичных высказываний и судебных процессов. В частности, независимая журналистка Наташа Рей была признана виновной в клевете и оштрафована за распространение ложных сведений о первой леди Франции. Журналистка заявляла, что жена Макрона якобы является мужчиной.
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