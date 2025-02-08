Захарова возмутилась действиями Франции на фоне скандала с женой Макрона

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Захарова указала на ограничения свободы слова во Франции
Захарова указала на ограничения свободы слова во Франции Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила преследование французских журналистов, занимающихся расследованием в отношении жены президента Франции Эмманюэля Макрона. По ее словам, ситуация является примером ограничения свободы слова.

«Развивается драма вокруг темы... относительно каких-то пикантных подробностей, что происходит у четы Макрон... Я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость... направлять вопросы, которые их интересуют», — сказала Захарова в интервью РИА Новости.

Ситуация с расследованием в отношении четы французского лидера Брижит Макрон обострилась после публичных высказываний и судебных процессов. В частности, независимая журналистка Наташа Рей была признана виновной в клевете и оштрафована за распространение ложных сведений о первой леди Франции. Журналистка заявляла, что жена Макрона якобы является мужчиной.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила преследование французских журналистов, занимающихся расследованием в отношении жены президента Франции Эмманюэля Макрона. По ее словам, ситуация является примером ограничения свободы слова. «Развивается драма вокруг темы... относительно каких-то пикантных подробностей, что происходит у четы Макрон... Я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость... направлять вопросы, которые их интересуют», — сказала Захарова в интервью РИА Новости. Ситуация с расследованием в отношении четы французского лидера Брижит Макрон обострилась после публичных высказываний и судебных процессов. В частности, независимая журналистка Наташа Рей была признана виновной в клевете и оштрафована за распространение ложных сведений о первой леди Франции. Журналистка заявляла, что жена Макрона якобы является мужчиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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