Росавиация: на работу аэропорта Волгограда ввели ограничения

В аэропорту Волгограда были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В результате аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 00:32 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда», — говорится в telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко. Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Ранее ограничения были введены в международном аэропорту Ульяновска «Баратаевка». Там приостановили прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации объяснили меры обеспечением безопасности.
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