08 февраля 2025

Росавиация: на работу аэропорта Волгограда ввели ограничения

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В аэропорту Волгограда были введены временные ограничения
В аэропорту Волгограда были введены временные ограничения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Волгограда были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В результате аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 00:32 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда», — говорится в telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко. Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Ранее ограничения были введены в международном аэропорту Ульяновска «Баратаевка». Там приостановили прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации объяснили меры обеспечением безопасности.

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В аэропорту Волгограда были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В результате аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает Росавиация. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 00:32 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда», — говорится в telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко. Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ранее ограничения были введены в международном аэропорту Ульяновска «Баратаевка». Там приостановили прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации объяснили меры обеспечением безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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