08 февраля 2025

Число пострадавших после обстрела Макеевки возросло до 11

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разбитое стекло, автомобиль, обстрел, белгород
В результате обстрела оказались поврежденными автомобили и здания Фото:
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Число пострадавших после обстрела Макеевки в ДНР 8 февраля увеличилось до 11 человек. В результате падения частей сбитой ракеты погибла одна девушка, еще 10 граждан получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил telegram-канал «Факты военных преступлений Украины».

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«Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе двое детей: девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Личность погибшей девушки устанавливается», — уточняется в telegram-канале.

В результате атаки были повреждены два многоквартирных жилых дома, два торговых объекта, городской автобус и 15 автомобилей. Ущерб зафиксирован в Центрально-Городском районе Макеевки.

Как сообщало URA.RU ранее, в МИД РФ решительно осудили обстрел Макеевки. В ведомстве заявили, что к его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений.

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Число пострадавших после обстрела Макеевки в ДНР 8 февраля увеличилось до 11 человек. В результате падения частей сбитой ракеты погибла одна девушка, еще 10 граждан получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил telegram-канал «Факты военных преступлений Украины». «Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе двое детей: девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Личность погибшей девушки устанавливается», — уточняется в telegram-канале. В результате атаки были повреждены два многоквартирных жилых дома, два торговых объекта, городской автобус и 15 автомобилей. Ущерб зафиксирован в Центрально-Городском районе Макеевки. Как сообщало URA.RU ранее, в МИД РФ решительно осудили обстрел Макеевки. В ведомстве заявили, что к его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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