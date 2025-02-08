Происшествия Число пострадавших после обстрела Макеевки возросло до 11 09 февраля 2025 в 00:43 Размер текста - 17 + В результате обстрела оказались поврежденными автомобили и здания Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число пострадавших после обстрела Макеевки в ДНР 8 февраля увеличилось до 11 человек. В результате падения частей сбитой ракеты погибла одна девушка, еще 10 граждан получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил telegram-канал «Факты военных преступлений Украины». Новость по теме ВСУ атаковали жилой район Макеевки: что сейчас происходит в населенном пункте. Видео «Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе двое детей: девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Личность погибшей девушки устанавливается», — уточняется в telegram-канале. В результате атаки были повреждены два многоквартирных жилых дома, два торговых объекта, городской автобус и 15 автомобилей. Ущерб зафиксирован в Центрально-Городском районе Макеевки. Как сообщало URA.RU ранее, в МИД РФ решительно осудили обстрел Макеевки. В ведомстве заявили, что к его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Число пострадавших после обстрела Макеевки в ДНР 8 февраля увеличилось до 11 человек. В результате падения частей сбитой ракеты погибла одна девушка, еще 10 граждан получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил telegram-канал «Факты военных преступлений Украины». «Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе двое детей: девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Личность погибшей девушки устанавливается», — уточняется в telegram-канале. В результате атаки были повреждены два многоквартирных жилых дома, два торговых объекта, городской автобус и 15 автомобилей. Ущерб зафиксирован в Центрально-Городском районе Макеевки. Как сообщало URA.RU ранее, в МИД РФ решительно осудили обстрел Макеевки. В ведомстве заявили, что к его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям