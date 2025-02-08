08 февраля 2025

Медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС РФ

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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Медсестру наградят за проявленный героизм Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Медсестра Людмила Болилая в ходе украинского обстрела позиций РФ проявила героизм, накрыв собой тяжелораненого бойца и защитив его от осколков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе продолжающего обстрела Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла поражающие элементы и осколки на себя», — процитировало информацию министерства РИА Новости.

Женщина получила многочисленные ранения и была оперативно доставлена в полевой госпиталь. В знак признания мужества, отваги и самопожертвования командование представило медсестру к высокой государственной награде.

Как сообщало URA.RU ранее, пермский контрактник на спецоперации уничтожил огневую точку ВСУ и спас двух тяжелораненых сослуживцев. Боевой листок, в котором рассказывается о героизме мужчины, ветеранам боевых действий предоставил военкомат Прикамья.

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Медсестра Людмила Болилая в ходе украинского обстрела позиций РФ проявила героизм, накрыв собой тяжелораненого бойца и защитив его от осколков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе продолжающего обстрела Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла поражающие элементы и осколки на себя», — процитировало информацию министерства РИА Новости. Женщина получила многочисленные ранения и была оперативно доставлена в полевой госпиталь. В знак признания мужества, отваги и самопожертвования командование представило медсестру к высокой государственной награде. Как сообщало URA.RU ранее, пермский контрактник на спецоперации уничтожил огневую точку ВСУ и спас двух тяжелораненых сослуживцев. Боевой листок, в котором рассказывается о героизме мужчины, ветеранам боевых действий предоставил военкомат Прикамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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