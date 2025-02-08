Медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС РФ

09 февраля 2025 в 03:30 Размер текста - 17 +

Медсестру наградят за проявленный героизм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медсестра Людмила Болилая в ходе украинского обстрела позиций РФ проявила героизм, накрыв собой тяжелораненого бойца и защитив его от осколков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе продолжающего обстрела Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла поражающие элементы и осколки на себя», — процитировало информацию министерства РИА Новости. Женщина получила многочисленные ранения и была оперативно доставлена в полевой госпиталь. В знак признания мужества, отваги и самопожертвования командование представило медсестру к высокой государственной награде. Как сообщало URA.RU ранее, пермский контрактник на спецоперации уничтожил огневую точку ВСУ и спас двух тяжелораненых сослуживцев. Боевой листок, в котором рассказывается о героизме мужчины, ветеранам боевых действий предоставил военкомат Прикамья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медсестра Людмила Болилая в ходе украинского обстрела позиций РФ проявила героизм, накрыв собой тяжелораненого бойца и защитив его от осколков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе продолжающего обстрела Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла поражающие элементы и осколки на себя», — процитировало информацию министерства РИА Новости. Женщина получила многочисленные ранения и была оперативно доставлена в полевой госпиталь. В знак признания мужества, отваги и самопожертвования командование представило медсестру к высокой государственной награде. Как сообщало URA.RU ранее, пермский контрактник на спецоперации уничтожил огневую точку ВСУ и спас двух тяжелораненых сослуживцев. Боевой листок, в котором рассказывается о героизме мужчины, ветеранам боевых действий предоставил военкомат Прикамья.