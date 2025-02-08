Telegraph: военные Ирана просят отменить религиозный запрет на ядерное оружие

09 февраля 2025 в 05:22 Размер текста - 17 +

В последние месяцы на верховного лидера страны усилилось давление сторонников жесткой линии Фото: Роман Наумов © URA.RU Несколько высокопоставленных военачальников иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предложили верховному лидеру страны Али Хаменеи отменить фетву, запрещающую разработку ядерного оружия. Об этом рассказали близкие к власти источники. «Командиры КСИР предложили отменить фетву на разработку ядерного оружия», — цитирует собственные источники The Telegraph. Обращение было сделано после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Военачальники отмечали, что «еще никогда не были столь уязвимы». По их словам, остался последний шанс изменить ситуацию, пока не стало «слишком поздно». В Иране по указу лидера были запрещены и переговоры с США, и работа по созданию ядерного оружия. Указанные фетвы сейчас обязательны для исполнения всеми органами власти. Но по мнению оппозиции, в перспективе они могут быть истолкованы как рекомендации консультативного характера, а не документы, имеющие юридическое значение. Ранее иранские власти обвинили в попытке тайного создания ядерной бомбы. Претензии поступили от американских чиновников, пишет «Царьград». Хаменеи по-прежнему считает, что никаких переговоров с США быть не может, отмечает «Национальная служба новостей». На этом фоне американский президент Дональд Трамп подписал указ о максимальном санкционном давлении на Иран, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько высокопоставленных военачальников иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предложили верховному лидеру страны Али Хаменеи отменить фетву, запрещающую разработку ядерного оружия. Об этом рассказали близкие к власти источники. «Командиры КСИР предложили отменить фетву на разработку ядерного оружия», — цитирует собственные источники The Telegraph. Обращение было сделано после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Военачальники отмечали, что «еще никогда не были столь уязвимы». По их словам, остался последний шанс изменить ситуацию, пока не стало «слишком поздно». В Иране по указу лидера были запрещены и переговоры с США, и работа по созданию ядерного оружия. Указанные фетвы сейчас обязательны для исполнения всеми органами власти. Но по мнению оппозиции, в перспективе они могут быть истолкованы как рекомендации консультативного характера, а не документы, имеющие юридическое значение. Ранее иранские власти обвинили в попытке тайного создания ядерной бомбы. Претензии поступили от американских чиновников, пишет «Царьград». Хаменеи по-прежнему считает, что никаких переговоров с США быть не может, отмечает «Национальная служба новостей». На этом фоне американский президент Дональд Трамп подписал указ о максимальном санкционном давлении на Иран, передает телеканал 360.