В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начнется частичный ремонт здания городской филармонии, которой исполнилось 30 лет. Нижнетагильский дом музыки становился победителем международных фестивалей, подчеркнул мэр города Владислав Пинаев.
«Нижнетагильская филармония на этой неделе отметила 30-летие. Гордость филармонии и нашего города — лауреаты международных конкурсов. А чтобы наш замечательный дом музыки был еще комфортнее и уютнее для музыкантов и слушателей, в этом году мы начнем частичный ремонт здания филармонии», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В филармонии играют три больших коллектива. Мэр добавил, что одной из главных ее фишек является наличие духового органа 1907 года из Норвегии — «родины Эдварда Грига» (композитора, написавшего произведение «В пещере горного короля», которое использовалось даже в советском мультфильме «Незнайка на Луне»).
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