08 февраля 2025

Хоккеист Тарасенко забросил 300 шайб в карьере в НХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские хоккеисты достигают новых высот в соревнованиях
Российские хоккеисты достигают новых высот в соревнованиях Фото:

Российский нападающий клуба «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко забросил свою 300-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время матча против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Этот значимый гол позволил хоккеисту достичь новой вехи в своей карьере.

Достижение 300 заброшенных шайб Тарасенко смог осуществить за 804 игры в НХЛ. Это делает его 12-м российским игроком, который достиг такого результата в истории лиги. В текущем сезоне Тарасенко продемонстрировал стабильные результаты, проведя за «Детройт» 53 матча и набрав 22 очка (7 голов и 15 ассистов).

Ранее другой выдающийся игрок Никита Кучеров также установил рекорд, выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг». А российского вратаря хоккейного клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского назвал потрясающим президент США Дональд Трамп во время приема.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский нападающий клуба «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко забросил свою 300-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время матча против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Этот значимый гол позволил хоккеисту достичь новой вехи в своей карьере. Достижение 300 заброшенных шайб Тарасенко смог осуществить за 804 игры в НХЛ. Это делает его 12-м российским игроком, который достиг такого результата в истории лиги. В текущем сезоне Тарасенко продемонстрировал стабильные результаты, проведя за «Детройт» 53 матча и набрав 22 очка (7 голов и 15 ассистов). Ранее другой выдающийся игрок Никита Кучеров также установил рекорд, выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг». А российского вратаря хоккейного клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского назвал потрясающим президент США Дональд Трамп во время приема.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...