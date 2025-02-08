Хоккеист Тарасенко забросил 300 шайб в карьере в НХЛ

Российский нападающий клуба «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко забросил свою 300-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время матча против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Этот значимый гол позволил хоккеисту достичь новой вехи в своей карьере.
Достижение 300 заброшенных шайб Тарасенко смог осуществить за 804 игры в НХЛ. Это делает его 12-м российским игроком, который достиг такого результата в истории лиги. В текущем сезоне Тарасенко продемонстрировал стабильные результаты, проведя за «Детройт» 53 матча и набрав 22 очка (7 голов и 15 ассистов).
Ранее другой выдающийся игрок Никита Кучеров также установил рекорд, выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг». А российского вратаря хоккейного клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского назвал потрясающим президент США Дональд Трамп во время приема.
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