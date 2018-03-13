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13 марта 2018
16:56  13 марта 2018 1

Российский блогер побил рекорд просмотров Instagram, подарив маме Mercedes. ВИДЕО

Он давно мечтал сделать такой подарокФото: Гусейн Хасанов, Instagram

Ролик блогера Гусейна Хасанова, на котором он дарит своей маме Mercedes-Benz E-Класса, стал рекордсменом российского Instagram. На кадрах запечатлены первые эмоции его мамы, получившей дорогую иномарку на Международный женский день.

На кадрах Гусейн выводит маму из подъезда, перед которым уже припарковано белое авто. Женщина не может сдержать слез. В разговоре с телеканалом 360 Гасанов признался, что давно хотел подарить маме машину, но обстоятельства позволили сделать это только сейчас. «Я сам зарабатываю деньги, мне 23 года, меня никто не обеспечивает, поэтому я сам делаю подарки за свой счет», — рассказал он.

Видео набрало почти 11 млн просмотров и более 17 тысяч комментариев. «Какой молодец», «Ты красавчик», «Как это мило, надо радовать наших мам», — написали подписчики блогера.

Гасанов стал популярным, снимая короткие юмористические ролики. В среднем его видеозаписи собирают по пять млн просмотров.

Семен Гринберг
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