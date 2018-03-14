Россия запросила у Лондона информацию о смерти соратника Березовского

22:50 14 марта 2018 1

Николай Глушков «необъяснимо» скончался ФОТО: Демьян Кудрявцев, Facebook

Посольство России официально запросило у Британии информацию о смерти российского бизнесмена Николая Глушкова, друга Бориса Березовского, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Представитель дипведомства рассказал, что пока Лондон не делится информацией о ходе расследования. «Расследование ведется абсолютно нетранспарентно, британская сторона демонстрирует неготовность к сотрудничеству. Все это не может не вызывать сожаления», — подчеркнул пресс-секретарь посольства.

Николай Глушков и Борис Березовский были друзьями ФОТО: Демьян Кудрявцев, Facebook

В Facebook 13 марта владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев сообщил о смерти Николая Глушкова — экс-гендиректора «Аэрофлота» и близкого друга опального олигарха Бориса Березовского. Глушкова нашли мертвым в его доме в Лондоне 12 марта вечером. Сыщики Скотланд-Ярда пояснили, что смерть 68-летнего мужчины на данный момент считается «необъяснимой».

Как ранее писало «URA.RU», в 90-е годы Глушков был в числе руководителей созданной Березовским компании «ЛогоВАЗ». Затем он возглавлял финансовый департамент «АвтоВАЗа», а после работал заместителем гендиректора «Аэрофлота». В 2000 г. Глушкова арестовали по делу о хищении средств авиакомпании. В 2010 г. Британия предоставила другу Березовского политическое убежище, напоминают Nation News. В марте 2017 г. суд заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х гг. Обстоятельства смерти самого Березовского 23 марта 2013 года близ Лондона достоверно не установлены, по версии следствия он покончил жизнь самоубийством.