20:21 18 марта 2018 0

Боярский заявил, что совесть не позволила ему не прийти на выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советский и российский актер театра и кино, певец и телеведущий Михаил Боярский проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Санкт-Петербурге. По словам артиста, его первые в жизни выборы состоялись тогда, когда ему было около трех лет.

«У меня был специальный бюллетень, папа нарисовал. Он спросил, за кого я хочу проголосовать, Я сказал: „за Чапаева“. С тех пор в моей жизни мало что изменилось», — цитируют актера «Известия». Боярский также отметил, что нынешние выборы главы государства позволяют выбрать ему законы, по которым Россия будет развиваться в дальнейшем.

«URA.RU» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Российской Федерации. На данный момент в уральских регионах уже закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов.